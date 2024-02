El Govern insta al policía local de Palma que cese en el alquiler de las infraviviendas

El Govern, a través de la conselleria de Vivienda, ha instado al agente de la Policía Local de Palma, que cese de una vez por todas en su negocio de alquiler de las infraviviendas, que en estos momentos siguen ocupadas por los inquilinos. Este requerimiento se realizó junto a la notificación de la sanción económica de dos millones de euros, que el funcionario policial tiene previsto recurrir ante los tribunales. En el caso hipotético de que la orden del Ejecutivo no se acatara, la Conselleria podría iniciar un nuevo expediente sancionador por incumplimiento de una decisión de la autoridad.

Caso cerrado por falta de delito

El agente ha conseguido que su responsabilidad quede limitada a una irregularidad administrativa. A pesar de que en el mes de noviembre fue detenido, bajo la acusación de favorecer la inmigración ilegal y estafa, tanto el juez, como el fiscal han coincidido en que no aprecian ningún tipo de delito. Por ello, el juzgado que llevaba la investigación ha archivado la causa, ya que considera que el agente no es el responsable de que inmigrantes ilegales utilizaran estas viviendas para empadronarse. El Govern, en ningún momento, se personó como acusación en esta causa, a pesar de que fue el Ejecutivo el que denunció este caso a la Policía.

Este agente ha venido administrando el patrimonio familiar. Este edificio de Gomila, donde se encuentran estas viviendas, antiguamente fue un hotel, que hace años que fue cerrado. El espacio que alquilaba correspondía a las habitaciones que antaño ocupaban los trabajadores que se contrataban en el hotel. El agente ha negado que se trate de trasteros, como sostenía la Policía.

La casi totalidad de inquilinos que viven en estos momentos en este edificio no quieren marcharse. Y ello se debe a que el alquiler que pagan no es muy elevado, ya que está muy por debajo de los precios que se exigen en estos momentos incluso por una habitación en un piso compartido. Todos estos inquilinos tienen muy pocos recursos económicos y no disponen del dinero para hacer frente a lo que cuesta ahora alquilar un piso en Palma.