Los cinco diputados tránsfugas de Vox no quisieron aclarar ayer si volverán a presentar un nuevo escrito para expulsar del grupo parlamentario al presidente del Paralment, Gabriel Le Senne, y a la diputada Patricia de las Heras después de que el informe jurídico de la Cámara haya abortado la expulsión de ambos por un defecto de forma «no subsanable». La portavoz de los díscolos, Idoia Ribas, asegura que están estudiando el informe y sus consecuencias.

«El texto lo hemos conocido hace muy poco, por lo que tengo que ponerlo en conocimiento del resto de los miembros del grupo. No tomaremos ninguna decisión hasta que no hayamos podido estudiar en profundidad el informe, una vez tengamos la decisión tomada se la comunicaremos», expresó la portavoz del grupo parlamentario en una rueda de prensa en la que no admitieron preguntas por parte de los medios de comunicación.

Ambas facciones del partido de ultraderecha no han acercado posturas en las últimas horas, un hecho que se evidenció ayer por el distanciamiento entre el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y sus compañeros Idoia Ribas y Sergio Rodríguez. Los tres coincidieron en la Junta de Portavoces, donde no se saludaron ni se dirigieron la palabra más allá de las intervenciones habituales.

Si nada cambia, los cinco tránsfugas volverán a convocar una reunión urgente para votar otra vez la expulsión de sus dos compañeros, aunque la destitución de Le Senne como presidente se retrasará al menos dos semanas más por los plazos del Parlament. En el documento en que los rebeldes argumentaron sus motivos para la expulsión, denunciaban principalmente que «durante su mandato no ha cumplido las expectativas de este grupo; ha demostrado su absoluta incapacidad para romper el cordón sanitario impuesto por diferentes grupos políticos; ha desempeñado la presidencia de forma parcial y absentismo frecuente a las reuniones del grupo».