El Govern no ha convocado todavía las ayudas para las escuelas de verano de 2024, convocatoria que solía publicarse antes del fin del año precedente y que beneficiaba a más de 18.000 niños. Este año, ya en febrero, ayuntamientos y asociaciones de padres que se encargan de organizar estas actividades fundamentales para la conciliación de muchas familias, siguen pendientes de que se publique la convocatoria para ayudar a sufragar estos gastos.

A preguntas de este diario, la conselleria de Servicios Sociales ha indicado que sacará la resolución «en breve», pero las entidades ya están preparando los pliegos de contratación y, a diferencia de años anteriores, esta vez tendrán que adelantar el dinero (o pedírselo a los padres de inicio con la promesa de que en algún momento se les devolverá) para contratar los monitores y demás.

En los dos últimos años, la conselleria de Servicios Sociales lanzaba esta subvención, que venía financiada por el gobierno central con fondo del Plan Corresponsables, gestionado la anterior legislatura por la conselleria de Presidencia.

La última convocatoria, que se publicó en 2022 para cubrir el verano de 2023, estuvo dotada con 617.000 euros (se habían presupuesto 700.000 euros) y benefició a más de 18.000 alumnos de un total de 34 escuelas de verano organizadas por ayuntamientos y asociaciones de padres de todas las islas.

Estas familias pagaron así un máximo de 100 euros al mes por este servicio (o 50 euros, en el caso de las familias numerosas, monoparentales o en situación de exclusión). Estas escuelas cubren prácticamente todo el periodo estival no lectivo (una media de 10 semanas) y en algunos casos la convocatoria también daba cobertura a las vacaciones de Navidad o de Semana Santa. Las ayudas autonómicas cubrían el 75% del coste servicio en el caso de las escuelas de verano organizadas por los ayuntamientos y el 100% cuando la organización la asumían las asociaciones de padres o entidades similares.

Para el verano de 2023, Desde la conselleria de Familias y Servicios Sociales se asegura que están trabajando y que se espera que salga en breve, aunque prefieren no afinar el plazo. Como aún no se sabe si el Gobierno renovará el Plan Corresponsables (el actual acaba en marzo), indican que el dinero saldrá de fondos propios y que la idea es destinar 1,7 millones de euros (no especifican de qué partida saldrá).

Hasta ahora el dinero venía del Plan Corresponsables. En 2023, Balears recibió 4,9 millones del Gobierno central por este plan, que ha servido también para subvencionar servicios como la ‘escoleta matinera’. Ese dinero de Corresponsables de 2023 debía asignarse en 2023 (aunque se fuera a gastar después, como sucedía con las escuelas de verano de 2024), con lo que desde Servicios Sociales admiten que lo que no se haya ejecutado conforme a los plazos marcados por el Plan se tendrá que devolver a Madrid.

PNL de MÉS

El grupo parlamentario de MÉS ha preparado una Proposición No de Ley para tratar de arrojar luz sobre esta tema, desencallar la situación y que se publique la convocatoria de estas ayudas «tan necesarias para las familias», según expresó a este diario la diputada Marta Carrió, quien recordó que las necesidades de conciliación durante el verano son especialmente acuciantes en Balears dado que muchísimas personas hacen la temporada y concentran sus meses de más trabajo cuando no hay clases y no todos los hogares pueden afrontar el gasto que suponen los campamentos y escuelas privadas.

Carrió señaló asimismo la necesidad de ofrecer una atención y un ocio de calidad a los menores cuyos padres trabajan durante el verano. La formación ecosoberanista critica que no se haya publicado todavía la línea de ayudas cuando los fondos «están asignados» por parte de Madrid.