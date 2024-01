Lluís Pomar, geólogo: «El CO2 es la vida, el cambio climático es una gran mentira»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Tú también, Lluís?»

Deberían sorprender más los que escuchan la versión oficial, su gran mentira sobre el cambio climático. El CO2 es la vida. Por qué es malo, si sus niveles nunca han sido tan bajos desde el final de la Era Primaria. Esto es ecoterrorismo.

¿Por qué ha firmado el manifiesto de los científicos disidentes del cambio climático?

Porque nos están estafando, y la verdad se tiene que conocer.

¿Ha tenido reacciones en contra de su postura?

No, porque todos los medios oficiales la silencian, no lo llevan. Como somos negacionistas,... Menos mal de los negacionistas, lo fueron Darwin y Galileo, también Miguel Servet.

¿Usted es negacionista?

Me considero un científico que no tiene miedo de decir la verdad. Te daré datos, no consignas. Quienes adoctrinan son progres, yo soy malo, fascista y todo lo que se pueda añadir.

¿Cómo se pusieron en contacto con usted?

El Global Climate Intelligence Group lo iniciaron unos holandeses hace cinco años. Al principio éramos muy pocos, pero se van incorporando cada vez más científicos.

Hasta llegar a los 1.800 firmantes de la Declaración.

Hay otros grupos, pero somos minoritarios porque la propaganda política nos borra, ignora y castiga. Es un negocio, con la acidificación de los océanos como último fuego fatuo.

No negará que 2023 ha sido uno de los años más cálidos desde que hay registros.

Así es según las gráficas, pero ¿sabes que en el Mioceno hace seis millones de años Mallorca estaba rodeada de arrecifes de coral? Te lo puedo enseñar en barca, yendo de Llucmajor a Cabo Blanco. Y se producían fluctuaciones del nivel del mar de setenta metros. No había seres humanos, porque son ciclos, siempre han existido.

Usted dirá lo que quiera, pero en Mallorca hace mucho calor.

He visto la floración de los almendros en diciembre, en enero y en febrero. Las fluctuaciones, de nuevo.

Si el cambio climático no es la prioridad, ¿qué es prioritario?

¿Para quién? Son preguntas humanas. Nadie niega que el planeta se ha calentado desde 1800, pero igualmente se enfrió antes.

El consenso sería que puede haber ganadores del cambio climático.

Los violines Stradivarius son irrepetibles porque coincidieron con un periodo frío en Cremona, que aumentaba la densidad de la madera.

¿Niegan ustedes el cambio climático o las causas humanas que lo producen?

La causa no es humana, es solar. Varía la energía, cambia la distancia con la Tierra.

Usted aporta el peso de ser un catedrático de Geología.

Sí, porque la crisis climática se determina mediante modelos de ordenador, con extrapolaciones de quienes se creen capaces de establecer el futuro. Yo no, yo miro al pasado.

¿Qué enseña la Geología sobre el cambio climático?

La Geología es una ciencia con una vertiente práctica, que estudia recursos económicos como las aguas subterráneas o la permeabilidad de los suelos. Y tiene otra dimensión histórica, que permite saber que la concentración de CO2 en tiempos de los dinosaurios era cien veces más elevada que la actual. Sin seres humanos.

¿Ha intentado convencer a algún otro científico mallorquín?

No, el que quiera que se sume. Algunos sonríen cuando expongo mis ideas, otros se’n foten. Me da igual.

¿Están ustedes a sueldo de las petroleras?

Jajaja. Sí, y de la ONU.

Le acusan de que Endesa está detrás de la Cátedra Guillem Colom Casasnovas.

Endesa dio un dinero para becas, y no tiene nada que ver con esto. La gente se inventa lo que sea para negar lo evidente, somos los nuevos apestados.

Y también está de acuerdo en buscar petróleo en aguas de Balears.

Esto es política económica. Se ha de investigar la existencia de cualquier recurso, y decidir luego si se explota o no.

Fue usted mi profesor, me juego algo en su envite.

No todos mis alumnos lo recuerdan, pero ahora me explico a través de mis vídeos.

¿Cuándo se sabrá el resultado de la disputa entre afirmacionistas y negacionistas?

Nunca. Los medios de comunicación están dominados por la versión oficial, y, al que no se pliega a ella, cataclac.