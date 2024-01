El Partido Popular y el PSIB-PSOE chocan por la votación del decreto anticrisis que incluye la gratuidad de todo el transporte público de Baleares. Mientras los populares acusan de "cinismo" a la oposición por pedir su voto -Junts per Catalunya de momento mantiene su 'no' y hace peligrar la aprobación de la medida- mientras rechazan todas las iniciativas del Govern en el Parlament, los socialistas exigen a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que sus diputados en el Congreso sean "coherentes" y voten a favor del decreto, a pesar de que el apoyo de los diputados mallorquines del PP sería insuficiente en caso de que Junts se decante finalmente por el 'no'.

Junts amaga con tumbar la gratuidad del transporte público El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, acusa al PSIB de "votar sistemáticamente en contra de todas las medidas del Govern sin importarles las consecuencias" para los ciudadanos de Baleares, después de que los socialistas reclamaran a su partido que apoye el decreto de medidas de Sánchez tras la negativa de Junts: "Sánchez y nadie más tiene la responsabilidad de conseguir los apoyos para aprobar sus iniciativas". En este sentido, señala que los populares están dispuestos a apoyar el decreto anticrisis si incluye sus condiciones, que son bajar el tramo nacional del IRPF, bajar el IVA a la carne y al pescado y no subir el IVA a la luz. Por su parte el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, reivindica que su partido sí ha trabajado para conseguir la gratuidad del transporte y acusa al PP de no apoyar medidas en favor de los intereses de Baleares: "Es cínico pedir que la medida fuera para Canarias y las islas e interpelar directamente al PSOE, si exiges una medida para las islas al menos vota a favor". Asimismo, denuncia que el Govern fue "incapaz de negociar" la gratuidad del transporte con el Gobierno central y exige a los diputados nacionales del PP que voten a favor pese a la negativa de Alberto Núñez Feijóo: "Me da igual lo que haga Junts, pido al PP balear que sean coherentes con lo que nos exigieron, porque nos dijeron que no agacháramos la cabeza con Sánchez y conseguimos la gratuidad".