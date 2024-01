La epidemia de gripe amenaza con saturar los centros de salud y las urgencias hospitalarias de Mallorca

La epidemia de gripe ‘golpea’ con fuerza a los centros de salud y hospitales de Mallorca con un incremento notable de casos y amenaza con saturar las urgencias de los centros sanitarios. Según admite la conselleria de Salut, los datos confirman un aumento de la presión hospitalaria aunque consideran que, por ahora, la situación es «asumible». No obstante, los profesionales advierten de que todavía no se ha alcanzado el pico de contagios por lo que la saturación podría empeorar durante las próximas semanas.

«La situación actual es de sobrecarga y saturación en los hospitales, no de colapso todavía, aunque no sabemos cómo evolucionará» explica el presidente del sindicato médico de Balears (Simebal), Miguel Lázaro, quién asegura que estos últimos días los hospitales de Manacor e Inca ya han tenido que activar el plan de contingencia y derivar pacientes a Son Llátzer mientras que en Son Espases hay muchos pacientes ingresados con problemas respiratorios.

En este sentido, los hospitales públicos atendieron 1610 urgencias durante el 2 de enero, 350 casos más que el día anterior. En cuanto a los pacientes pendientes de ingreso, el IB-Salut notificó ayer un total de 78 en toda Balears. Según expresa el jefe de Virología de Son Espases, Jordi Reina, los casos de gripe se están multiplicando, algo que entra dentro de la lógica durante esta época del año, defiende. «Nos hemos olvidado un poco de que en invierno antes de que llegara la covid los hospitales se saturaban, es lo normal. De hecho, la temporada pasada ya tuvimos un gran impacto de este virus, batiendo récords con 1.500 casos de gripe. No sé si este año tendremos este número de casos».

Pico de contagios

Asimismo, los profesionales sanitarios coinciden en que lo peor está todavía por llegar ya que el pico de contagios no llegará hasta la última semana del mes de enero o la primera de febrero. «En Balears se alcanza la mayor intensidad en febrero a diferencia de lo que ocurre en la Península» detalla el virólogo Reina, argumentando que los casos positivos se incrementarán tras el regreso de los niños a las aulas.

«Cuando vuelven a los colegios hay un gran impacto en la transmisión entre el grupo y por eso hablamos de que el pico de contagios se alargará», defiende Reina. Por parte del área de Salut también aseguran que todavía no se ha alcanzado el número máximo de contagios. «Ahora mismo los hospitales están pudiendo asumir la presión asistencial a la que están sometidos, dentro de dos o tres semanas pues habrá que ver que situación nos encontramos».

Por otro lado, en relación a los casos de infecciones respiratorias que están llegando a los hospitales, Reina determina que entre el 80 y el 90 por ciento de los casos que están llegando al laboratorio responden a la gripe A mientras que el coronavirus está teniendo un papel muy residual en los contagios. El contexto de sobrecarga no solamente ha afectado a las urgencias de los hospitales, sino que también ha alcanzado a los centros de salud primaria según confirma uno de los facultativos del PAC de Son Pisà. «Las urgencias están desbordadas, la mayoría de los casos es gente joven con gripe aunque suele ser con sintomatología leve», aclara uno de los sanitarios, quién se muestra crítico con «la falta de personal sanitario» en este tipo de centros de atención primaria. Además, explica que, al ser la mayoría de pacientes jóvenes, no están vacunados por lo que se produce un aumento de saturación.

Fiestas navideñas

En cuanto a las causas del incremento de contagios durante estas últimas semanas, los profesionales lo vinculan con la celebración de las fiestas navideñas y las múltiples reuniones sociales con familia y amigos. «Es una situación cíclica que se suele producir en estas fechas con el aumento del contacto social . Es cierto que estos últimos años con el uso de la mascarilla ha habido menos incidencia con los procesos gripales pero ahora que hemos vuelto a no usarla se notan estas reuniones en las navidades», aclara el presidente de Simebal, Lázaro. Un argumento que también comparten desde la propia conselleria de Salut.

«Después de las fiestas ha habido un incremento de las personas que han acudido a urgencias, sobre todo son personas mayores, personas con enfermedades crónicas que tienen infecciones por virus respiratorios, tanto covid como gripe», manifiesta la subdirectora de hospitales, Rocío Amézaga. Por lo que respecta al perfil de los pacientes con más riesgo a la hora de contraer la gripe, los sanitarios señalan a las personas mayores de 60 años que sufren patologías previas, hecho que puede descompensar el estado de salud del usuario. «Los pacientes que cuentan con una patología de base, cuando contraen una infección como la gripe se descompensan. De hecho, son este tipo de personas más mayores las que acuden a los hospitales», determinan desde la Conselleria.

Una idea que comparte el virólogo Jordi Reina. «Las personas cuando se infectan con la gripe se descompensa su cuadro y pueden sufrir una insuficiencia cardíaca. El 90% de los que fallecen por la gripe tienen más de 70 años, ese es el grupo de riesgo porque cuanto más avanza la edad, más peligro».

Por este motivo, insisten en la importancia que tiene la vacunación en esta franja de edad. «Es la única forma para evitar los casos más graves de gripe», detalla el propio Reina, asegurando que la tasa de vacunación está por debajo de lo esperable para estas fechas.

Asimismo, considera que la vacunación entre los más jóvenes no es un elemento imprescindible ya que este colectivo no forma parte del grupo de riesgo. «En ningún país se recomienda que se vacunen a la población joven, no forman parte de la recomendación ni tampoco hacemos una campaña intensiva. Al final son los mayores de 60 años los que si se infectan pueden tener complicaciones».

Uso de la mascarilla

Otro de los elementos que los sanitarios consideran fundamental para frenar el repunte de contagios de gripe es el uso de las mascarillas, según apuntan desde la conselleria de Salut. «Hay que insistir en las medidas generales para evitar los contagios. Si estamos enfermos, estornudamos y vamos a estar en contacto con otras personas es muy importante ponernos una mascarilla. Si no disponemos de ella se debe mantener la distancia de seguridad, así como también insistir en el lavado de manos», expresa Rocío Amézaga.

En este caso, desde la propia Conselleria lanzaron ayer una serie de recomendaciones a través de sus redes sociales ante el incremento de casos como cubrirse la nariz y boca en el caso de toser o estornudar, la utilización de pañuelos de un solo uso para contener las gotas respiratorias y, en el caso de estar constipado, evitar ir al trabajo si existen síntomas de enfermedad siempre que sea posible.

Por último, el presidente del sindicato de médicos de Balears destaca la labor que llevan a cabo los profesionales sanitarios durante esta época del año con el incremento de contagios. «En una situación de saturación y sobrecarga, hay que destacar el mayor esfuerzo y la respuesta que realizan los profesionales y la excelente capacidad para resolver estas situaciones».