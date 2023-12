El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, advirtió ayer a Vox que en las instituciones no se puede «chantajear» a tu socio, con no apoyar los presupuestos en territorios donde no gobierne con el PP, como por ejemplo Baleares.

Así se pronuncia en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha asegurado que los gobiernos autonómicos del PP «están funcionando todos extraordinariamente bien» e indicó que «la clave es, en cada territorio, defender el interés general de éste». «Y por lo tanto, allí donde gobernamos con Vox, tratamos de defender el interés general y entendemos que, en todo lo que podamos coincidir, bienvenido sea», manifestó, para reiterar que son «proyectos políticos distintos» y tienen «formas distintas de ver las cosas». Tellado reconoce que el PP entendió «en su momento que la única forma de propiciar gobiernos del cambio y echar al PSOE era alcanzar ese tipo de acuerdos». «Nosotros creemos que cuando estás en las instituciones, estás para defender el interés general, no para chantajear a tu socio con no sé qué medida. Y por lo tanto, creemos que los pactos de gobierno están funcionando bien y creemos que nada debe cambiar en ese sentido en ninguna comunidad», resalta. Por otro lado, el portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso aconsejó a Vox «reflexionar» sobre su camino y recalcó que el de Alberto Núñez Feijóo es «plantarle cara» al «mal Gobierno» de Pedro Sánchez, de forma que «no se pueda salir con la suya». Dicho esto, recriminó a la formación de Santiago Abascal que aspire a «dirigir» la estrategia del Partido Popular.