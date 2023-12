“Se alquila cuenta de Glovo a personas responsables, por el momento sólo activa los fines de semana. Se busca a alguien con vehículo propio (moto) y herramienta (mochila)”. Este es un anuncio de alquiler de cuenta de Glovo que puede rastrearse en una aplicación de compra y venta muy conocida y cuyo anunciante proviene de Mallorca. El precio por arrendar su licencia con las condiciones expuestas es de 35 euros.

Éste no es el único anuncio que puede encontrarse por las redes sociales o en grupos y foros que giran en torno a Glovo en páginas web o en Whatsapp. De hecho, los demandantes de este tipo de cuentas de repartidor de comida también proliferan por las aplicaciones buscando desesperadamente este tipo de licencias para alquilar. “Hola, buenas noches, busco cuenta de Glovo o Just Eat en alquiler”.

La cesión ilegal de cuentas de Glovo y Uber se está multiplicando en España pese a la Ley Rider, con la que se pretendía garantizar los derechos laborales de los repartidores. Cada vez son más los repartidores sin licencias que pagan una comisión del 30% por su alquiler.

Denuncia de Riders por Derechos

La organización Riders por Derechos denuncia que a cambio de una comisión del 30% son cada vez más los trabajadores en situación irregular que pactan trabajar como repartidores sin tener los papeles para operar como autónomos. Esta asociación ha puesto esta situación en conocimiento tanto de la Fiscalía como de la Inspección de Trabajo.

Según Riders por Derechos cerca del 60% de los repartidores estaría en situación irregular pese a que tanto Glovo como Uber Easts han adoptado medidas para la identificación de los riders cuando acceden a la aplicación.

El testimonio

“Acá hay doctores, médicos, abogados y licenciados. Todos trabajando con cuentas alquiladas. No queda otra”. Habla Mario desde Valencia. Él es uno de tantos repartidores venezolanos y colombianos que han alquilado una cuenta, en su caso de Glovo. Este repartidor cuenta su caso al diario Levante: “Yo me quedo el 70% y pago el 30. ponle que si un mes gano 700 euros se me puede quedar en 450 euros, y el dueño de la cuenta se queda el resto”, explica.

“Pregunta a cualquier grupo de riders que veas por la ciudad, casi todos te dirán que tienen la cuenta alquilada, lo raro ya es que alguien trabaje con su cuenta, explica Mario, nombre ficticio.

En Baleares, el Tribunal Superior de Justicia obligó a Glovo a reconocer como trabajadores propios a 329 personas que trabajaban en Palma para la empresa de reparto a domicilio como falsos autónomos. La sala dio la razón a la Tesorería de la Seguridad Social, que reclamaba a Glovo el pago de más de 438.000 euros por las cuotas impagadas durante 14 meses por estos empleados.