Bartomeu Bonet: «Las plantas de la Serra lo pasan mal con el cambio climático»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Le queda algún rincón de la Serra por visitar?»

Pocos, pero alguno queda, por ejemplo en la zona entre el Torrent de Pareis y Pollença, porque no coges una cuadrícula y vas explorando metódicamente.

Identifican un centenar y medio de especies en su ‘Guia botànica’.

Fueron 120 en la que publicamos hace 23 años. La cifra se ha estabilizado, pero las plantas de Tramuntana lo pasan mal con el cambio climático, se muere hasta el càrritx.

¿Cuál es la planta más bella?

Por fotogenia, la peonia da unas flores espectaculares. También hay rarezas sin nombre común, reliquias de otros tiempos.

Pronto se podrá publicar una guía de plásticos de la Serra.

Hay plásticos en las zonas próximas a núcleos urbanos, y los grandes temporales de viento los han esparcido por zonas próximas a Palma, pero sin llegar al nivel de la contaminación marina.

El arbolado no es dominante.

Depende de la zona, la borrasca Juliette ha hecho una poda brutal a alturas intermedias. El encinar es más exigente en cuanto a la profundidad de suelo que necesita.

¿Los pinos son depredadores?

Al comparar con fotos antiguas se observa que ahora hay más pinos, porque son una especie oportunista y de rápido crecimiento, pero tienen poco que hacer en un encinar sano.

Sobre todo no arranquen las flores.

Ni los frutos, las plantas solo se han de mirar, pisando con cuidado cuando se sale del camino. No se llega a la misma sensibilidad que con los animales, pero existe una buena conciencia. Soy partidario de intervenir lo menos posible, y luego está el peligro de las cabras...

No me toque a las cabras, las prefiero a los humanos.

A lo mejor tiene que haber, pero en proporciones mucho más reducidas que las actuales. Las cabras se comen las especies amenazadas de la Serra, que luego tienen dificultades para reproducirse.

¿Hay que rescatar a los excursionistas que se pierden?

No queda más remedio, pero en los casos de imprudencia manifiesta deberían pagar una parte del rescate, ahora no lo hacen. Todo el mundo puede tener un accidente, pero meterse en el Torrent de Pareis en verano a las cuatro de la tarde con niños es otra cosa.

¿Habría que vedar zonas de la Serra al acceso humano?

Soy más de educar que de prohibir. Las excursiones típicas están masificadas, pero ya hay demasiadas zonas de exclusión y algunas no las entiendo.

¿Hay una invasión de plantas exóticas?

Hay algunas en las zonas bajas de la Serra, como la ginesta al borde de las carreteras. No he percibido un peligro inmediato, pero siempre habrá plantas de fuera que se adaptarán mejor que las de aquí.

La Serra fascinó a los hermanos Wachowski de ‘Matrix’, cuando rodaron allí ‘El atlas de las nubes’.

Porque no tiene nada que ver con el resto de Mallorca. A veces llevo a gente de excursión, también a extranjeros, y todos se quedan boquiabiertos. La Serra concentra mucha variedad, y en quince minutos de coche has cambiado de mundo.

La Botánica está un poco alejada de la Química.

Acabé en las plantas por mi afición a la montaña, donde te llaman la atención. La Química te da la capacidad de observación y de explicación, es una ciencia que puede ayudar a preservar el medio ambiente.

Y Sencelles está un poco alejada de la Serra.

Pero tiene la ventaja de que desde Sencelles puedo ver la Serra de cabo a cabo, desde el Galatzó a Pollença. Así puedo elegir la zona idónea, si viviera en el interior de Tramuntana tendría una visión más limitada.

Ha enseñado durante cuarenta años, ¿los profesores irán armados a clase?

No hay que exagerar, aunque la situación ha ido empeorando durante los últimos años. La educación y los modales que brindan las familias no son los de antes, los niños actuales son un poco caprichosos y malcriados, pero no me perdería ni un día de esos cuarenta años.

¿Se puso la camiseta en la marea verde?

Participé, claro que sí.

Hoy estános lejos de la masa crítica para revivirla.

Porque nos acomodamos, y me incluyo. Necesitamos un revulsivo, porque todo el mérito de lo que ocurrió es de Bauzá, hay que colgarle las medallas. Y si la cosa se pone mal, nos volveremos a mover.

Su balance es optimista.

Lo es, hay flora de la Serra para largo. Lo único que me asusta es un incendio como el de Andratx, porque quema plantas que no reaparecen.