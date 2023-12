La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha confirmado que se ha encontrado en Mallorca especímenes de la microavispilla Oobius rudnevi, un parasitoide de huevos del gran capricornio de la encina (Cerambyx cerdo). Fue detectado el pasado mes de julio en un encinar situado en Biniamar, en el municipio de Selva, y su presencia es de gran relevancia fitosanitaria teniendo en cuenta los niveles poblacionales del cerambícido y la problemática que lleva asociada a los encinares de Mallorca.

Esta investigación nació por la necesidad de conocer con más profundidad la fauna de los bosques de las Illes Balears, con el objetivo de conseguir un control integral de las plagas y enfermedades forestales presentes en el territorio insular. En este sentido, el Servicio de Sanidad Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, colabora con varias entidades y personas implicadas para favorecer y desarrollar una investigación científica rigurosa y de calidad. En este caso, los autores de este estudio son: Luis M. Torres-Vila, Marc Mascaró y Luis Núñez Vázquez. El hallazgo ha sido fruto de la colaboración institucional con la comunidad autónoma de Extremadura, territorio con el mismo problema fitosanitario.

Además, y con la intención de divulgarlo, se ha hecho una publicación científica con el título «First record in the Balearic Islands of Oobius rudnevi (Nowicki, 1928) (Hymenoptera: Encyrtidae), egg parasitoid of the great capricorn beetle, Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758)», publicado en el Boletín n.º 66 de la Sociedad de Historia Natural de Baleares (BSHNB) de octubre de 2023. La publicación se puede consultar en la página web sanitatforestal.caib.es.