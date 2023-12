La Audiencia de Sevilla ha suspendido definitivamente la entrada en la cárcel del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, después del pacto firmado entre acusaciones y defensa. Según informa el portal vilaweb, el cantante acordó con la Fiscalía una condena de dos años de cárcel y también la suspensión de la pena, con conformidad por las partes, por un delito de amenazas graves dirigida contra un determinado grupo de personas.

En el juicio, celebrado el pasado 21 de noviembre, se condenaban los hechos ocurridos hace cinco años, en 2018, en un concierto en la localidad de Marinaleda donde gritó a su público: “Matad a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno”. También gritó: “Poned una puta bomba al fiscal de una vez”.

No obstante, el rapero reconoció los hechos, aseguró que se arrepentía y consideró que animar al público exhortando a "matar a un guardia civil" fue de "mal gusto", por lo que su defensa pidió la suspensión de la ejecución de la pena y la Fiscalía y acusación particular, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, no se opusieron. FInalmente, los tres jueces del tribunal que han examinado el caso han aceptado el acuerdo y resuelven que Valtònyc no tiene que entrar en la cárcel a pesar de sus antecedentes penales.

Según informa Vilaweb, la resolución del tribunal tiene “en consideración la corta duración de la pena impuesta, la lejanía temporal entre el hecho delictivo que integra el antecedente penal y el que ha dado lugar a la sentencia firme de condena que nos ocupa y la distancia temporal entre este último hecho y el momento en que hemos decidido sobre la suspensión de la ejecución de pena de cárcel”.