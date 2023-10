Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, ya está de vuelta en Mallorca tras aterrizar este domingo por la mañana en el aeropuerto de Palma. "Estos seis años de lucha por la libertad de expresión han valido la pena", ha expresado el rapero mallorquín, que ha sido recibido de forma muy emotiva por sus familiares y amigos más cercanos. Los abrazos y las lágrimas han reflejado el sufrimiento que han pasado tanto él como su familia durante estos seis años en el exilio en Bruselas. "Ha sido muy duro, pero me ha hecho crecer como persona. He cometido errores pero a día de hoy tengo a mis amigos y a una familia que me aprecia y está orgullosa". Un recibimiento en el que también han participado una treintena de seguidores.