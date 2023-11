El director general de Emergencias justifica su ausencia durante la turbonada: "Yo no tengo que apagar fuegos ni sacar a nadie del agua" Asegura que mientras se estaba tomando un café a las 11 de la mañana en sa Ràpita "no había caído ni una gota, solo en algunas zonas" El 112 comunicó que, entre las diez y las once de aquel domingo, Mallorca quedó sumida en el caos por un intensísimo temporal que barrió la isla