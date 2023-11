Los retos de Meliá, Barceló, Riu e Iberostar en la crisis de la covid, caso de tesis en la UIB

Zorana Janeska Calixto vino desde el centro de la península balcánica a hacer su tesis doctoral sobre la expansión de las cadenas hoteleras de Mallorca. Janeska, (Skopje, 1991) llego desde Macedonia del Norte para analizar las estrategias de crecimiento de las big four mallorquinas y conocer el origen del «turismo de masas» en su cuna. Venía a la Universitat de les Illes Balears (UIB) con «el plan de acabar la investigación en tres años, pero en medio apareció una pandemia».

Ella misma tuvo que poner en marcha un plan de crisis y adaptar su trabajo a la situación de confinamiento y las estrictas medidas sanitarias. Y hasta ha encontrado el amor en Mallorca: «Me he casado con un agente de la Policía Nacional». Aquí se ha quedado a vivir. Acaba de defender una investigación que «puede servir de punto de partida para la gestión exitosa de futuras situaciones de crisis».

El impacto de la pandemia en la expansión de las cadenas hoteleras de Mallorca: antes y durante el covid-19 es el título de su tesis, dirigida por los doctores Carlos Mulet Forteza y Onofre Martorell Cunill. Se centra en el estudio de las oportunidades innovadoras, programas, protocolos, estrategias y modelos de adaptación que influyeron en la actividad de Meliá, Barceló, Riu e Iberostar entre 2019 y 2021.

Zorana Janeska trabajaba en su país en un hotel de la cadena estadounidense InterContinental, mientras continuaba con sus estudios universitarios en torno a la internacionalización y la expansión hotelera. «Fue fantástico que la UIB aceptara mi propuesta, significaba seguir en un lugar maravilloso mi investigación». Comenzó su año académico a finales de 2018 y «la investigación en 2019. La tuve que alargar a cinco años. No me quedó más remedio, pero de repente se me abrieron muchísimas oportunidades con el interés de las empresas».

Gran disposición

La doctora experta en Turismo quería conocer de primera mano las grandes hoteleras «tradicionales justo en el lugar en el que nacieron» y que lideran los rankings internacionales. «Primero tuve que hacer una profunda descripción y definición sobre qué es la globalización, la internacionalización, la política turística...» y los flujos turísticos que llegan y salen de Balears. «Investigué todo, desde el primer hotel abierto por cada una, quiénes eran sus dueños, por qué fueron los pioneros del turismo en España, cómo fue su expansión nacional e internacional, sus marcas...». La joven macedonia agradece los exhaustivos informes «maravillosos de cada una de ellas» y la disposición colaborativa de las compañías.

Terminó en diciembre de 2019 con la parte teórica. «Mi intención era arrancar con el análisis de la expansión en 2018 y 2019 porque las cadenas mallorquinas querían entrar en ese momento en un nuevo territorio, Asia, una zona nueva, poco conocida».

"En ese momento salta a las noticias que hay un virus que sale de Asia... ‘¿Zorana qué vas hacer’"

«En ese momento salta a las noticias que hay un virus que sale de Asia y se expande», rememora la investigadora, cuando las compañías iban a abrir varios hoteles allí...». Con la situación de pandemia mundial «el turismo bajó el 100 %. ‘¿Zorana qué vas hacer’, me dije. Tenía que salvar mi tesis». Planteó su propuesta a sus directores de tesis. Era un momento complicado para que las hoteleras «hablaran de su momento financiero. Con su apoyo, contactó a los gerentes de Expansión de las cuatro cadenas y a través de entrevistas por Skype y por teléfono siguió con su investigación. «En Barceló, con todas las medidas sanitarias hasta me invitaron a ir a sus oficinas».

La doctora en Turismo sigue con muchos proyectos para seguir en el ámbito académico y con la Organización Mundial del Turismo. «También estoy abierta al mundo empresarial».