Memòria de Mallorca organizó un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en el Muro de la Memoria, situado en uno de los laterales del cementerio de Palma, al que no acudieron los representantes de PP y Vox. Sí que asistieron al acto miembros de Més per Mallorca y del PSIB, quienes lamentaron en redes que en esta edición el ayuntamiento no formase parte.