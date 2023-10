La portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha celebrado el cambio de postura del Partido Popular respecto a su propuesta para la libre elección de lengua tras semanas sin concreciones: "Por primera vez fuimos conscientes de estar sentados con un PP con voluntad real de establecer un plan de actuación, porque hasta el momento no habíamos podido concretar demasiado". Ribas ha expresado que la situación entre partidos es "diferente" a la de hace dos semanas, cuando decidieron tumbar el techo de gasto: "El escenario es mucho mejor, ya estamos concretando cómo se va a llevar a cabo la aplicación de esta medida".

En este sentido, ha agradecido a sus socios que exista una "voluntad real de desatascar" esta negociación y de conseguir un acuerdo conjunto con Vox para llevarlo a cabo de forma viable: "Vamos por el camino adecuado y lo conseguiremos". Todo ello con un aviso claro: "No vamos a claudicar porque la libre elección de lengua es algo irrenunciable para nosotros". La ultraderecha ha rebajado el tono en los últimos días respecto a los populares ―en el pleno de mañana no llevan ninguna pregunta al Govern sobre la lengua―, sobre todo después de conseguir que el conseller de Educación, Antoni Vera, se comprometiera ante la cúpula de Vox a entregarles "la semana que viene, después del puente" un documento oficial con los pasos diseñados por Educación para implantar lo que la ultraderecha denomina libre elección de lengua, y que en la práctica se traducirá en la separación del alumnado de Balears en función de si recibirá la enseñanza obligatoria en castellano o en catalán.

Desde el Partido Popular no niegan que la segregación por aulas sea una posibilidad real y se limitan a afirmar que "la conselleria planteará la forma de que tanto las familias como la comunidad educativa no tengan ningún problema, pero con unas medidas que permitan cumplir con el acuerdo". Tras la reunión del pasado viernes, los socios del PP arrancaron al conseller de Educación la elaboración inminente de un plan detallado y concreto con la fórmula para segregar de facto a los alumnos de las islas por lengua cooficial, catalán o castellano, según elijan ellos y/o sus familias.

La portavoz adjunta, Marga Durán, ha asegurado que "no se aprobará ningún sistema que no entre dentro del Estatut" ―sin especificar qué propuesta estaría dentro y cuál no entraría― y ha acusado a los partidos de la izquierda de "querer llevarnos a una disyuntiva de si se hará de una forma o de otra". Asimismo, ha reiterado que el plan de actuación que se han comprometido a aprobar "siempre estará dentro del marco de la normativa vigente y del marco estatutario".