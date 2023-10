Este 26 se ha puesto en marcha la venta de los viajes del Imserso para la temporada 2023-24. Estos ya han comenzado a comercializarse en las Baleares, además de en otras comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta. El día 26 tendrán acceso aquellos acreditados preferentes, mientras que día 27 arrancará para los acreditados no preferentes.

Según el BOE, la catalogación como preferente o no preferente depende de varios criterios relacionados con aspectos personales como: la situación económica, la edad, formar parte de una familia numerosa y haber participado en ediciones pasadas de los viajes del Imserso.

Edad de los participantes

La valoración de esta variable se realizará de la siguiente forma: a los menores de 60 años, 1 punto; con 60 años 2 puntos, y un punto más por cada año cumplido hasta alcanzar los 20 puntos con 78 años cumplidos. A las personas que superen los 78 años se les asignará igualmente el máximo de 20 puntos.

Condición de discapacidad

Si la persona solicitante tiene un grado de discapacidad ≥33% se valorará con 10 puntos

Para determinar la pensión a efectos del baremo, se realizará el cálculo en la forma que a continuación de describe:

Situación económica del solicitante

Cuando el solicitante sea solo una persona, se considerará los ingresos de la misma. Si constaran dos usuarios en la misma solicitud se obtendrá la suma de los ingresos de ambos para aplicar el baremo y el resultado se dividirá por 1,33.

El baremo a aplicar será el siguiente:

Hasta el importe de la pensión no contributiva de jubilación o invalidez (PNC) (484,61 €) 50 puntos; más de 484,61 € hasta 900 €, 45 puntos; más 900 € hasta 1.050€, 40 puntos; más 1.050 € hasta 1.200 €, 35 puntos; más 1.200 € hasta 1.350 € 30 puntos; más 1.350 € hasta 1.500 € 25 puntos; más 1.500 € hasta 1.650 € 20 puntos; más 1.650 € hasta 1.800 € 15 puntos; más 1.800 € hasta 1.950 € 10 puntos; más 1.950 € hasta 2.100 € 5 puntos; más 2.100 €, 0 puntos

Participantes en ediciones anteriores

Por medio de este criterio se favorece que accedan al programa personas que no han disfrutado de su plaza en años anteriores.

En este criterio tomará en consideración las 2 últimas temporadas de los programas, 2021/2022 y 2022/2023.

La puntuación máxima que se ha estimado para esta variable es de 225 puntos, distribuidos de la siguiente manera: Personas usuarias del programa con acreditación en fase de lista de espera en la temporada 2022/2023: 175 puntos; personas usuarias que no hayan viajado en las 2 últimas temporadas: 50 puntos; personas usuarias que no hayan viajado en la temporada 2022/2023 y sí en la 2021/2022: 40 puntos; personas usuarias que sí hayan viajado en la temporada 2022/2023 y no en la 2021/2022: 20 puntos.

Para las personas usuarias que sí hayan viajado en las dos últimas temporadas, la puntuación máxima por este apartado será de 10 puntos, de acuerdo con el siguiente detalle: si se han realizado 2 o más viajes en cualquiera de las dos temporadas 2022/2023 y 2021/2022: 0 puntos; resto de casos: 10 puntos.

Para la valoración de las solicitudes de matrimonios o parejas de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, se tomará en consideración la situación del cónyuge que obtenga menor puntuación.

Perteneciente a familia numerosa

En virtud de lo establecido en la Ley de Protección a las familias numerosas, y a través de este apartado, se favorece el acceso al programa de turismo del Imserso de aquellas personas que ostenten esta condición.

La puntuación máxima que se ha determinado para esta variable es de 10 puntos adicionales, distribuidos de la siguiente manera: Familia numerosa especial: 10 puntos; familia numerosa general: 5 puntos.

Si una vez valoradas todas las variables contempladas en el baremo existen expedientes con igual puntuación, se ordenarán de acuerdo con la fecha de nacimiento del solicitante.

Oferta para la temporada 2023-24

Este año el Imserso ofrece 886.269 plazas, de las cuales la mitad (443.887 plazas) son para turismo de costa peninsular; el 25,96 % (230.039) se destinan al turismo de costa insular, y el 23,96 % (212.343) se reservan para el turismo de escapada, como circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, Ceuta y Melilla y ciudades europeas.

Los primeros días de comercialización (del 26 al 31 de octubre de 2023), los solicitantes tan sólo pueden reservar viajes de los existentes en su cupo por provincia, de tal manera que se escalona la venta para evitar la posible sobrecarga de la central de reservas de viajes y garantizar así su correcto funcionamiento.

Posteriormente, a partir del 2 de noviembre se abre la posibilidad de reservar los viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia.

A lo largo del mes de octubre, las personas que han sido acreditadas para participar en los viajes han ido recibiendo en sus domicilios su carta de acreditación, en la que se señala a partir de qué día del mes pueden reservar viajes para la próxima temporada.

En esta carta de acreditación se incluye una Clave de cuatro números que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de la empresa adjudicataria; en el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el programa sólo es necesario llevar el Documento Nacional de Identidad.

En total, el Imserso ha enviado casi 2,7 millones de misivas este mes que han ido llegando a 4,2 millones de beneficiarios.

El 6 de noviembre se volverá a abrir la base de datos para recibir nuevas solicitudes; a partir de esa fecha y hasta final de temporada permanecerá abierta.

Los usuarios podrán reservar su viaje para destinos de costa peninsular, costa insular o turismo de escapada a través de la página web de Turismo Social (Avoris), con su DNI y su clave de acreditación o en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI.

Destinos y precios

Los precios de esta temporada varían según el destino y el número de noches (entre 3 y 9) y oscilan entre los 124 euros y los 435 euros, incluyendo alojamiento, pensión completa y transporte.

En el lote de costa peninsular, las estancias en Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana con transporte suponen un precio de 290,07 euros para nueve noches y 228,93 euros para siete noches. En el caso de no incluir transporte, las nueve noches se ofertan por 253,65 euros y las siete noches por 210,72 euros.

Para las islas, los viajes a Baleares con transporte son por 331,49 euros y 267,63 euros para estancias de nueve y siete noches, respectivamente, mientras que sin transporte el precio supone 253,77 euros y 210,47 euros.

En cuanto a Canarias, las estancias de nueve noches con transporte cuestan 435,95 euros y las de siete, 355,30 euros. Sin transporte, viajar al archipiélago incluyen un precio de 253,65 euros y 210,39 euros, respectivamente.

Para el último lote, turismo de escapada, los precios son los siguientes: Circuitos culturales (cinco noches y 293,16 euros), turismo naturaleza (cuatro noches y 286,82 euros), capitales de provincia (tres noches y 124,68 euros) y Ceuta o Melilla (cuatro noches y 286,82 euros).

Lotes, plazas y novedades

El nuevo programa incluye una subida de precios del 7,5% y 70.000 nuevas plazas, hasta las 886.269, con un presupuesto un 14% superior, unos 300 millones, entre otras novedades. Además, la duración del contrato se extiende entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

De los tres lotes que componen el programa, el primero contará con 443.887 plazas; mientras que el de costa insular estará con 230.039; y el número 3, de turismo de escapada y procedencia europea, con 212.343 plazas.

En cuanto al precio por lote, alcanzará los 32,08 millones de euros, 24,01 millones de euros y 15,52 millones de euros, respectivamente.

Además, el aumento de 70.000 plazas estará destinado al lote 3, que llegará a las 212.343 plazas, mientras que el lote 1 (443.887) y 2 (230.039) mantendrán su número actual.

Asimismo, los viajes del Imserso incorporarán a todas las provincias de España, pasando de 18 a 52 con un turismo más adaptado a los deseos de las personas mayores de ahora, con 10 nuevos circuitos culturales, 19 nuevas rutas de naturaleza (Sierra Nevada, el Cañón del Río Lobos, etcétera) y un incremento de las plazas con habitación de uso individual (que pasarán del 2% al 10%).