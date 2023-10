Antes de contestar a la pregunta, cabe hacer una aclaración. El filólogo de Mallorca Gabriel Bibiloni advierte que los habitantes de Baleares tienden a tener una autopercepción baja y relativamente negativa sobre el dominio de la lengua. Uno de los motivos principales es que tienen la impresión de hablar de una manera más alejada del estándar, lo que es interpretado como un déficit en la competencia lingüística. Al menos esta es la situación que se produce respecto a la lengua propia de las islas, el catalán. Y es posible que también tenga cierto peso sobre cómo percibe el balear su uso oral del castellano.

Realizada la advertencia, aquí vienen los datos recogidos por el INE en la última encuesta de características esenciales de la población y las viviendas, con tablas actualizadas el pasado 10 de octubre.

A grandes rasgos, nueve de cada diez baleares consideran que hablan bien el español, mientras que casi seis de cada diez sostienen lo mismo respecto al catalán.

Si se analizan los datos con más detenimiento, después de Murcia (con un 93,4%), Baleares es la comunidad donde menor porcentaje de población habla bien el castellano, pese a ser tener unos números muy elevados y estar a sólo cuatro puntos de la comunidad donde sus habitantes consideran que lo hablan mejor. En concreto, en las islas la cifra asciende a un 94%.

En la Comunidad Valenciana, con el catalán también como lengua propia, el porcentaje de personas que lo hablan bien es del 94,7%. Y en Cataluña, con la misma situación, del 95,3%. En Galicia, donde el gallego es cooficial, es del 94,4%. Por encima de la tabla están Asturias (98,3), Cantabria (98,1), Castilla y León (97,6), Castilla La Mancha (97,1), Aragón (97,1), Madrid (97,1), Extremadura (97,2), País Vasco (96,5), Navarra (96,4), La Rioja (96,2), Andalucía (96,1) o Canarias (95,2%).

Nativización del castellano

“Pese a ser de un 94% en Baleares, es una cifra muy alta y cercana al resto de comunidades. Es un dato a partir del cual podemos afirmar que hay un proceso de nativización del castellano en las islas; es decir, es como si se hubiera convertido en la lengua propia del país”, reflexiona Bibiloni.

Los datos de la encuesta referentes al conocimiento del catalán no son tan positivos. El 59,4% de los baleares habla bien la lengua propia del territorio, según el estudio que recoge las opiniones y percepciones de los hablantes. En Cataluña, donde el catalán es también lengua cooficial junto al castellano, la situación es más favorable: el 75% de los catalanes lo habla bien. En la Comunidad Valenciana, este porcentaje se reduce a un 51,5%, por lo que puede afirmarse que la situación del catalán en las islas está más cerca de la que tienen las tierras levantinas que Cataluña.

Cambio demográfico intenso

El filólogo Bibiloni está de acuerdo con esta última interpretación de los datos, aunque cree que todos ellos deben manejarse con “mucha prudencia”. Advierte que hay un proceso de cambio demográfico muy intenso en Baleares, con procesos migratorios importantes. “Estas personas que vienen de fuera se integran en castellano, por lo que cada vez hay más gente que habla español en las islas”, considera. “Hay una clara percepción de que nuestro territorio está cada vez más castellanizado y quizá esa misma percepción es la que esté reforzando una norma que está totalmente instaurada,que es la de dirigirse siempre en castellano a un desconocido”, explica.

“Sucede en Palma, sobre todo. Nadie usa en primer lugar el catalán para dirigirse a una persona que no conoce. El castellano es la lengua neutra de comunicación entre la gente que no se conoce en Baleares. Es muy preocupante. Estoy seguro de que cada día tienen lugar miles de conversaciones en castellano entre catalanoparlantes que no se conocen ni saben que lo son”, aventura.

Otra situación que inquieta a Bibiloni es el uso de la lengua que hacen los niños entre ellos. “Hablan en castellano, sobre todo en Barcelona y Palma. El español se ha convertido en la lengua normal de uso de los niños con sus amigos y compañeros, pese a que hablen en catalán en casa”, indica. “El problema se agrava si mantienen a lo largo del tiempo estos comportamientos letales para la lengua”, añade.

¿Con quién se habla castellano y con quién catalán?

El estudio también radiografía los ámbitos de uso de las lenguas. En Baleares, el catalán tiene más presencia en la familia (27,3% lo habla siempre) que entre los amigos (18,6%) o el trabajo (18,7). “Es decir, la lengua propia se quedaría en el ámbito más íntimo, perdiendo presencia en los intercambios sociales”.

En el archipiélago, sólo un 5,2% de los baleares no emplean nunca el castellano con los amigos y un 8,3% no lo hace nunca tampoco en el trabajo. El 52,6% de la población balear habla siempre español con los amigos.

En cuanto a las ciudades principales, en Palma un 76,4% de los residentes hablan con dificultad o bien el catalán. En Valencia, el porcentaje es similar, sube hasta el 76,5%. En Ibiza, la cifra es mucho menor, del 66,4%, y en Calvià del 66%.

En Barcelona el catalán tiene más fuerza, el 89% asegura que lo habla con dificultad o bien. En Girona, el dato alcanza el 93,6%.

“Ahora tendremos que esperar a que se publiquen los datos de la Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears, que tiene una periodicidad de diez años y que el año que viene conoceremos”, saca a colación Bibiloni.

Cambiar de lengua

Uno de los últimos estudios sobre el uso del catalán en las islas se presentó el pasado mes de marzo bajo el título Estudi d’Actituds i Usos Lingüístics Joves IB, elaborado por el Grup de Recerca Sociolingüística de Balears por encargo de la anterior dirección general de Política Lingüística.

Según este análisis, los individuos jóvenes de Baleares que más cambian de lengua son los catalanoparlantes, no los castellanoparlantes. Estos cambios se producen sobre todo cuando se dirigen a alguien “que por su imagen o por su manera de hablar deducen que no es de aquí, entonces mudan al castellano”, expuso la historiadora Maria del Mar Vanrell. Este hecho viene porque en la identidad de los jóvenes baleares el elemento etnolingüístico tiene una presencia considerable. “Ven el catalán como una lengua exclusiva de los nacidos en las islas y no como una lengua de los que residen”, señaló Vanrell. “Los catalanoparlantes deben interiorizar que no pasa nada por tener conversaciones bilingües”, añadió.

Metodología

El apartado de la lengua en la encuesta del INE formaba parte del bloque 4, referido al “cuestionario individual de la persona”. Las preguntas se referían a la percepción del conocimiento de las lenguas en cada comunidad autónoma. En concreto, en Baleares, la muestra fue de 11.745 hogares encuestados. En toda España, 309.348. Las preguntas se contestaban a través de un cuestionario web y en los casos que no se dio colaboración ciudadana, se llevaron a cabo llamadas telefónicas. Si faltaba información en los cuestionarios web, también se produjeron llamadas para completar las preguntas donde faltaban datos.