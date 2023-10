Primeros seísmos en los alrededores del Consolat de Mar. Entidades de la sociedad civil se han reunido esta tarde en Can Alcover ―han acudido organizaciones como la OCB, STEI, FAPA, Alternativa docent, CCOO, UOB Ensenyament, UGT, SIAU, Joves per la Llengua, Plataforma per la Llengua y del departamento de Filología Catalana de la UIB, entre otros― para «analizar la situación actual, compartir estrategias y prepararnos para hacerle frente».

