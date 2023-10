El doctor Adolfo José Tulián Pagnone es médico tricólogo, experto en solucionar problemas de caída del cabello y en intervenciones de micro-injerto, responsable del servicio de medicina capilar en la Unidad de Cirugía Plástica (UCP) de Juaneda Hospitales, con consulta en Clínica Juaneda. El Dr. Tulián tiene una amplia experiencia en este ámbito de la salud, al que muchas personas no se acercan por miedo a problemas de salud o elevados costes, cuando esos problemas pueden darse en otros países que han implantado esos servicios, pero no en clínicas y servicios especializados como el del Dr. Tulián.

¿La alopecia es solo un problema de hombres que se hacen mayores?

Nosotros tratamos ya desde hace años a pacientes de ambos sexos y con edades desde los 18 años, a los que ya les hemos hecho cirugía capilar, a pacientes de 75 y 80 años que también a esa edad han decidido mejorar su estética y solucionar su problema capilar.

¿Hacerse un implante de cabello es la única solución a la calvicie?

No todas las soluciones son quirúrgicas. Hay muchos pacientes que acuden a la consulta preguntando por el precio o en qué consiste una cirugía y se llevan una sorpresa cuando se enteran de que la solución a su problema es un simple tratamiento médico.

Tratamientos médicos efectivos contra la alopecia

¿Existen tratamientos médicos?

Existen tratamientos médicos que son específicos para resolver problemas capilares y que con unos meses de seguirlos, con paciencia y adherencia al tratamiento, ofrecen resultados muy buenos y saludables, sin necesidad de una intervención quirúrgica.

¿Cuáles son las causas más frecuentes de la alopecia?

Las causas más frecuentes de la alopecia son las de origen hormonal, pero también mecánicas, la traccional y similares (peinarse estirando demasiado del pelo) por lo que es muy importante hacer una valoración específica de cada paciente que consulta.

Cirugía capilar: una cirugía menor más simple que un tatuaje

¿Cómo se realiza esa valoración?

Dada la importancia de valorar adecuadamente a cada paciente, en cada caso se le pide una analítica y se le realiza un estudio para averiguar exactamente cuál es la causa de esa caída del cabello y determinar cuál es la mejor indicación para su problema.

¿Operarse no es, entonces, la única perspectiva?

Siempre que se pueda lograr una solución que satisfaga la expectativa del paciente se va a optar por tratamientos más conservadores, y si no son suficientes se llega a la solución quirúrgica como última opción, en la que siempre el resultado es el mejor.

¿Es molesta la cirugía?

Para la cirugía hay que hacer un esfuerzo, estar unas horas en la clínica y algunas molestias, que ni siquiera son importantes porque es una cirugía menor. Muchos pacientes dicen que es más simple que un tatuaje o menos complicado y doloroso que ir al dentista.»

Implantes de pelo en otros países: una moda que puede salir cara

¿Qué opina de irse a Turquía a hacerse un implante de pelo?

Lo de irse a otros países se puso de moda en un principio por que parecía más barato y porque muchos se iban con un grupo de amigos y de paso hacían turismo y se divertían y aún nos ahorramos dinero, pero claro, en ocasiones las reconstrucciones no son buenas.

¿Hay muchos problemas al volver?

Muchos pacientes, al volver de uno de esos países, se sienten desolados porque han tenido problemas ya en casa. Conozco casos de pacientes a los que no les han dado ni siquiera prevención con antibióticos para evitar una posible foliculitis o pseudo foliculitis.

Implantes capilares en Mallorca con todas las garantías

¿Hay muchas complicaciones?

Muchos pacientes regresan de esos países y no tienen ni idea, porque no se lo han explicado, de cómo deben hacerse los cuidados post quirúrgicos, ni cómo hacerse los lavados, y el peor de los casos es del de los pacientes con complicaciones importantes.

Muchos acudirán, entonces, a un médico en su ciudad…

Así es, y llegan con desesperación a la consulta porque no logran ni tan siquiera contactar con la clínica en la que se operaron. En muchas ocasiones, aquello que fue un beneficio, un ahorro económico, puede terminar en un problema importante de salud.

¿Pero tan caro es hacerse un implante capilar?

No. Hoy los precios, en Europa han bajado mucho y se han equiparado, por lo que creo que compensa no irse tan lejos. Aquí las soluciones no son muy caras y se presta todo un servicio post quirúrgico, de seguimiento y de control que da garantías y tranquilidad.