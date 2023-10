La profesora que ha ganado la demanda contra Educación por su pasividad ante la situación de acoso que sufrió acusa al entonces conseller, Martí March, de «cinismo y mediocridad» y sostiene que mintió en el Parlament al dar explicaciones sobre su caso. En un escrito remitido a este diario, la perjudicada carga con dureza contra la conselleria: «Ni hizo su trabajo no me protegió. A día de hoy ninguno de mis superiores ni responsables políticos me ha pedido perdón».

Relacionadas Condenan a la conselleria de Educación por no actuar en un caso de acoso sexual grave