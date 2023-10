Una treintena de entidades y colectivos sociales y vecinales han convocado una manifestación el próximo 30 de octubre a las 19:00 horas en la Plaza de la Porta de Santa Catalina bajo el lema 'Menos turismo, más vida' para exigir un cambio de modelo turístico.

Como respuesta al Foro Europeo de Turismo que se celebrará en Palma del 30 al 31 de octubre, con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, las entidades han organizado una contracumbre para visibilizar la realidad de las sociedades sobre las que se impone este modelo turístico.

La contracumbre, que culminará el 30 de octubre con la manifestación, tiene previstas una serie de jornadas y actividades, la mayoría al aire libre, para poner de manifiesto las problemáticas de una sociedad "hiperturistizada" como la de Baleares, que según las entidades "se vende como modelo a seguir en el imaginario de los negocios turísticos".

Según han explicado las entidades, se abordarán cuestiones como el transporte, la ampliación de infraestructuras turísticas, la crisis climática, la precarización del mercado laboral, el problema de la vivienda, la situación de los jóvenes o la inmigración, entre otros.

Entre las entidades que organizan está Fridays for Future, Moviment Feminista de Mallorca, GOB, Federación de Asociaciones de Vecinos, Amics de la Terra, Stei Intersindical, Attac Mallorca, Rebel.lió o Extinció Mallorca, la Utòpica, Greenpeace, Jubilats per Mallorca, Asociación de vecinos de Can Amunt, Plataforma contra los Megacruceros, Plataforma contra la ampliación del aeropuerto, entre otras.