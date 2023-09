El Pi proposta per les Illes planteó a la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de Mallorca que los ayuntamientos puedan continuar utilizando los remanentes de tesorería para hacer frente a la inflación.

Tanto la representante de El Pi en la Mesa de la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas, Leonor Bosch, y el conseller insular, Antoni Salas, consideraron que «continuar con la suspensión de la regla de gasto es necesaria para la alta inflación de estos últimos años». «Parece que esta suspensión dejará de ser efectiva a finales de 2024 y los ayuntamientos no podrán disponer de todos los ingresos que generan y eso no lo podemos consentir», explicó el también alcalde de Costix, Antoni Salas. Por otra parte, la alcaldesa pidió que el catalán siga siendo un requisito en cualquier plaza de función pública. «Las lenguas no deben ser un motivo de confrontación, sino un motivo de orgullo, de riqueza y multiculturalidad de la que debemos estar orgullosos», concluyó.