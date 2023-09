La conselleria de Educación ha corregido al portavoz del Govern, Toni Costa, y ha asegurado que el colegio Aixa-Llaüt empieza el curso escolar fuera del concierto económico. De esta forma, explican que actualmente están a la espera de la resolución del recurso de alzada que el centro ha presentado, pero que actualmente no forman parte de la financiación. Una información que contrasta con las declaraciones del portavoz del Ejecutivo, quien había asegurado que el centro sí entraba en el concierto económico. Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a los padres, se están buscando formulas jurídicas para abordar esta situación. El concierto no está roto" .

Sin embargo, desde la conselleria insisten en que el centro Aixa-Llaüt empezará el curso escolar el próximo lunes fuera del concierto económico. En este sentido, han determinado que si la alegación presentada fuera favorable al centro, deberían pagar "de forma retroactiva" lo previsto en la financiación.

El Aixa- Llaüt es el único colegio de Mallorca que separa a sus alumnos por sexo, lo que colisiona con la LOMLOE. De hecho, el Tribunal Constitucional avaló el pasado abril la constitucionalidad del apartado de la LOMLOE que establece que los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos deben aplicar el principio de coeducación y no separar a los alumnos por sexo en ninguna de las etapas educativas. Esta sentencia fue el principal argumento que esgrimió la conselleria de Educación en su momento para decidir no conceder un nuevo concierto al colegio vinculado al Opus Dei, una decisión que ha reafirmado el actual Govern balear este pasado agosto.

Recurso de alzada

Ante esta situación, el colegio ha presentado una alegación al no aparecer incluido en el concierto- -motivo por el cual la situación todavía no es definitiva-. No obstante, el Aixa-Llaüt comunicó hace unos meses que empezaría a integrar a niños y niñas en la misma aula para conservar la cuantía de 2,4 millones de euros que tenía con el Govern y que vencía el curso pasado.

Sin embargo, la idea de este centro era empezar a integrar a niños y niñas de manera progresiva durante los próximos años y Educación le trasladó entonces que no le concedería un nuevo concierto si no completaba todo el proceso de cara al curso 2023-24.