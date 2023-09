Més per Mallorca ha anunciado esta mañana que los cuatro consellers de la formación no acudirán a la celebración de la próxima Diada de Mallorca, la cual el nuevo gobierno PP-Vox estableció para el próximo 12 de septiembre. Tradicionalmente, la Diada se venía celebrando el día 31 de diciembre en homenaje a la entrada del rey Jaume I en 1229 a Madina Mayurqa, como se denominaba Palma durante la época musulmana. En 2016, el Consell aprobó en un pleno de forma oficial que el último día del año se celebrase el festejo y ahora la formación ecosoberanista reclama una tramitación legal para el cambio de fechas.

El portavoz del partido en el Consell, Jaume Alzamora, asegura que se trata de "un simulacro de Diada no oficial" y que, al no haberse registrado el cambio sin la tramitación legal correspondiente, los consellers no acudirán al acto programado para la semana que viene. Además, ha acusado al pacto PP-Vox de "actuar de forma sectaria y partidista" y reclama que la Diada se mantenga en la fecha estipulada durante la presidencia de Més en 2016. En aquel año, cuando se aprobó oficialmente el día de celebración, historiadores, Ayuntamientos, Ciudadanía y la sociedad civil avalaron ampliamente su aprobación.