El temporal que el pasado domingo azotó las Balears afectó al tránsito aéreo dejando más de 56 vuelos cancelados y cientos de retrasos en las salidas, provocando que muchas personas tuvieran que pernoctar en Son Sant Joan e incluso pasar más de 18 horas en su interior. Muchas aerolíneas han descuidado a los viajeros, los cuales han denunciado durante estos dos últimos días la dejadez de las compañías a la hora de facilitarles alojamiento o la recolocación de sus vuelos cancelados. Algunos de ellos han denunciado que no les han ofrecido alojamiento para pasar los días restantes hasta la salida de su nuevo vuelo, y han terminado siendo las propias turoperadoras las que han iniciado un dispositivo para ayudar a las personas desamparadas por las aerolíneas.

La normativa europea recoge el derecho del cliente a presentar reclamaciones en estos casos, aunque, tal y como explica Consubal, al deberse las cancelaciones y retrasos a causas meramente meteorológicas, los afectados no tiene derecho a recibir una indemnización. Sin embargo, la entidad asegura que las aerolíneas deben hacerse cargo tanto de la recolocación de los vuelos, del alojamiento en caso de ser necesario y de todos los gastos pertinentes, tanto de comida como de bebida.

🌧️🛫 Si tu vuelo se ha visto afectado por el temporal de #verano: tienes derecho de información, atención, reembolso o transporte alternativo.



☝️ Recuerda que, ante circunstancias extraordinarias, no corresponde compensación económica.



➕ info en https://t.co/SvUrvhtZPg pic.twitter.com/TJlfIl1Tkk — Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) (@AesaSpain) 29 de agosto de 2023

Consumidores y Usuarios de Baleares recomienda en primer lugar a los afectados que guarden todos los tickets de cualquier gasto relacionado con los retrasos y cancelaciones. Si es posible, deben acudir primero a presentar la reclamación en el propio aeropuerto de la manera más inmediata posible. De no ser el caso, deben presentar una reclamación a través de la página web de la aerolínea, o a través de su correo electrónico o su teléfono gratuito. "El proceso no es complicado, otra cosa es la velocidad de las empresas para resolver estos trámites", apuntan desde Consubal. En caso de no recibir respuesta, deben acudir a presentar la reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), quien se encargará de obtener las compensaciones correspondientes.