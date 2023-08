La tradicional pesca de raors está a punto de dar el pistoletazo de salida. El próximo viernes 1 de septiembre arranca la temporada de pesca de este codiciado pescado, abundante en aguas baleares, en la que los pescadores salen con sus llaüts para capturar un ejemplar que ya se ha convertido en un clásico en las Islas. Hasta la llegada de las tormentas, aproximadamente unos dos meses y medio después del inicio de la temporada, los pescadores podrán realizar esta actividad para capturar a estos pequeños peces de carne blanca y fina.

La normativa se mantiene al igual que en los años anteriores, quedando limitada la captura a 50 ejemplares por persona y 300 por embarcación y prohibiendo su pesca entre el 1 de abril y el 31 de agosto. Jaume Garau, portavoz de Stop Falsas Reservas Marinas, asegura que gracias a esta limitación los peces ahora «son más grandes» y explica que es una limitación «razonable», ya que suelen pescarse entre diez y quince ejemplares por embarcación. También apunta que los pescadores recreativos «tienen muy interiorizada la normativa» y no se suelen aplicar sanciones durante estas épocas.

Estos peces se esconden en los bancos de arena y su pesca es relativamente complicada, tal y como explica Garau, ya que en algunos casos se pueden sacar peces araña venenosos que pueden llegar a ser peligrosos. Además, afirma que en algunos puntos de la isla, como el Cap de ses Salines «pueden llegar a juntarse 50 o 60 barcos», convirtiéndose en una de las zonas más calientes de la isla durante esta época.

El cambio climático también está afectando a la fauna marina y a las temporadas de pesca, como comenta Garau, quien explica que en algunos casos sufren retrasos en los inicios de temporada debido al aumento de las temperaturas de las aguas, que afecta directamente a la actividad de los peces.

Por otro lado, Domingo Bonnin, presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, apunta que la pesca profesional del raor no está tan extendida debido al tipo de pesca y a sus limitaciones, afirmando que el pasado año «únicamente hubo unos 30 kilos de captura», una cantidad que no permite que las salidas sean rentables. Bonnin explica que la pesca profesional se centra durante estas épocas en la captura de la llampuga, que se inicia el 25 de agosto, y de la langosta, que en este caso termina el día 31. No obstante, confiesa que en ciertos puntos como Ibiza, algunos barcos realizan salidas en busca de raors de forma simbólica para no perder la tradición, mientras que otros sí que tratan de llevar el pescado a la lonja, donde pueden llegar a costar sesenta euros el kilogramo.