“Un tiburón ataca a un bañista en el mar de Mallorca mientras el Gobierno ordena el cierre de las playas”. Así titula el Daily Mail una crónica sobre el ataque del escualo en la playa de Rabdells, en Oliva, Valencia. Si bien es cierto que la marca Mallorca vende más en Inglaterra, los lectores del medio británico han censurado la publicación mediante comentarios negativos a la noticia por el descuido geográfico (intencionado o no) en la información.

“Fui a nadar al mar hoy, justo al lado de Mallorca. Scarborough (Inglaterra) es encantador en esta época del año”, escribe un lector. En el digital, hay varios comentarios muy similares a éste, en tono humorístico, aunque hay otros formulados con indignación. Incluso un lector, algo confundido tras leer la información y los comentarios pregunta: “¿Entonces no ha sido en Mallorca?”.

Otro ha narrado que ha leído justo el titular de la noticia cuando estaba con su hijo en la costa mallorquina, después de bucear. “He llegado a pensar ‘qué mal padre soy’, pero luego he leído el cuerpo de la información y he visto que Valencia no es para nada el mar de Mallorca”

En el interior de la información, el Daily Mail especifica que la playa donde ha tenido lugar el suceso se encuentra en el municipio de Oliva, al sur de Valencia, en la costa este de la península ibérica, con las islas de Ibiza, Mallorca, Menorca y Formentera inmediatamente al este.

Mordisco a un bañista

Una tintorera ha mordido esta semana a un bañista en la playa de Aigua Blanca en Valencia. Este vecino de Oliva se encontraba muy cerca de la orilla, con el agua más o menos por la rodilla, y rodeado de muchos otros bañistas que se refrescaban. Notó que algo le mordía sin saber demasiado bien qué tipo de pez había sido.

Tras el mordisco acudió al puesto sanitario más cercano, donde le remitieron al Centro de Salud de su municipio a causa de la gravedad de la herida. Le curaron y al ver la marca de los dientes, los médicos consultaron para conocer de qué animal era la dentellada. Al herido le dijeron que era una tintorera.

Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento de Oliva (Valencia) ordenó el cierre inmediato al baño de las playas de Aigua Blanca, Rabdells y Aigua Morta.