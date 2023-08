En marzo del año 2022 se innauguraba en Mallora la primera planta de hidrógeno renovable en territorio español y la primera en el sur de Europa. La planta, ubicada en Lloseta, contaba con un "fallo que venia de fábrica y que ya había sido avisado por el fabricante", según la presidenta del Govern, Marga Prohens, por lo que "no ha producido hidrógeno".

La presidenta se ha mostrado muy crítica en sus declaraciones tras la visita al Banco de Alimentos, en las que ha asegurado que "se oclutó que no funcionaba". Prohens ha tildado de "máquina propagandística" la construcción de la planta por el antiguo ejecutivo, asegurando que "creer en energías verdes y renovables no puede ser un eslogan, no puede ser una bandera en la que detrás no hay absolutamente nada".

Además, ha criticado la compra por 4.832.135 euros de cinco autobuses que son impulsados por hidrógeno: "El ayuntamiento de Palma hizo creer a los cuidadanos que funcionaban con hidrógeno de Lloseta. Creo que hay personas que deberían dar explicaciones ya que en ningún caso una apuesta por las energias renovables puede ser una farsa".

También ha recalcado que al entrar en el Govern se encontraron con 13.000 expedientes de energias renovables parados, así como con más de 5.000 relacionados con infecciones medioambientales que ya habías caducado.

"La prioridad del Govern es cambiar la propaganda, las mentiras y los engaños, por trabajo y gestión. Se están llevando a cabo reuniones con las partes implicadas para poder ofrecer soluciones reales en las que no se engañe a nadie, en las que se apueste por las energías renovables desde la gestión y no desde la propaganda", ha finalizado.