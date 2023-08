El Consell entrega a la DGT el informe para avalar la "ilegalidad" del carril bus VAO Aseguran que no debería haberse construido como carril especializado porque hay espacio suficiente en la mediana para construir un cuarto carril por sentido de circulación Explican que "la mitad de las líneas de la EMT" que circulan por la autopista en dirección Palma no utilizan el carril bus VAO, ya que no pueden incorporarse a este desde el enlace del Coll d'en Rabassa al tener una línea continua que lo impide