La libre elección de lengua, uno de los principales ejes del acuerdo programático entre PP y Vox, no se llevará a cabo durante el próximo curso en Balears. El conseller de Educación, Antoni Vera, ha detallado que la medida no entrará en vigor en el periodo de 2023-2024 porque están centrados en "resolver los problemas más urgentes del sistema educativo". Así, Vera ha explicado que no disponen del tiempo suficiente para implantar la libre elección de lengua en septiembre y se emplaza al siguiente curso para hacerlo realidad.

La conselleria de Educación ya ha anunciado varios cambios para el próximo curso como la vuelta a las notas numéricas o la gratuidad en la etapa escolar de 0 a 3 años. No obstante, la libre elección de lengua, una de las principales exigencias de Vox para facilitar el Govern de Prohens, no tendrá efecto en septiembre. El acuerdo programático que firmaron populares y ultraderechistas recogía lo siguiente en el apartado de Educación: "los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización". Asimismo, el propio pacto firmado entre PP y Vox se comprometía a "modificar las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad educativa existen dos lenguas cooficiales". Eje programático de Vox La libre elección de lengua fue uno de los puntos clave para que la formación ultraderechista firmara un pacto con el Partido Popular. De hecho, durante la investidura de Marga Prohens, Vox ya avisó al Govern de que tenía que cumplir con la aplicación inmediata de esta medida. "Acelere la implantación de la libre elección, sin excusas ni tibiezas. Se puede hacer desde ahora mismo. No se deben poner plazos a la libertad", replicó Idoia Ribas, portavoz de Vox en el Parlament. Según ha detallado la Conselleria, el sector educativo trabaja para que la libre elección de lengua se implante a partir de 2024.