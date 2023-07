El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciado que la próxima semana la institución insular registrará la petición formal para eliminar el carril bus-VAO a la Dirección General de Tráfico (DGT) pese a la consideración "positiva" de la DGT sobre el funcionamiento del carril.

Así lo ha anunciado Galmés este martes después de reunirse con la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, y con la directora provincial de la Dirección General de Tráfico, Francisca Ramis, para iniciar la tramitación de su petición para eliminar el carril bus VAO de la autopista de Llevant Ma-19.

Según ha informado, los datos recogidos por el Consell constatan que "los atascos han aumentado un 66 por ciento" y que "no se ha reducido significativamente la siniestralidad" en la zona donde está ubicado el carril bus VAO.

Igualmente, el presidente de la institución insular ha asegurado que la próxima semana se realizará la petición formal acompañada de informes técnicos y ha insistido en que "el carril bus VAO agrava más los atascos en las carreteras, uno de los principales problemas de los mallorquines".

Sin embargo, la directora provincial de la DGT, Francisca Ramis, ha explicado que la opinión de la Dirección General de Tráfico en relación con el carril es "positiva" y que los datos de los que disponen "son distintos a los del Consell".

Asimismo, Ramis ha explicado que "la media de velocidad de los vehículos en el carril central de la Ma-19 en sentido hacia Palma, contiguo al carril bus VAO, es superior a la de los que se mueven en el sentido contrario, en dirección hacia el Aeropuerto".

En esta línea, ha considerado que "los datos de velocidad e intensidad muestran velocidades medias muy razonables" y que "la situación en la congestión en dirección a Palma es mejor que en dirección al aeropuerto". "Quién ha aportado datos en la reunión ha sido la DGT", ha añadido.

Además, ha señalado que la DGT "seguirá recabando datos externos, como el número de pasajeros que han hecho uso del transporte público, para mejorar la valoración".

Preguntada por si eliminar el carril bus VAO es una propuesta que está encima de la mesa de la DGT, Ramis se ha limitado a reiterar que la valoración del carril es "positiva" y ha asegurado que desde la DGT "son conscientes de que faltan datos". "Ahora está en vigor y en principio lo estará hasta el 31 de diciembre", ha añadido.

Por otra parte, en relación al proceso por el que tiene que pasar la petición del Consell, Ramis ha explicado que si esta institución insular pide un cambio en el carril bus VAO, la DGT recibirá el escrito presentado y lo juntará con otros informes que dispongan de otras instituciones.

Posteriormente, el director general de la DGT lo valorará y, si lo considera, trasladará la medida al Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la DGT, compuesto entre 100 y 150 personas, que valorarán la medida y, finalmente, el director general tomará la decisión y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por su parte, la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha destacado que "la decisión que tomó el Gobierno a través de la DGT de implementar el carril bus VAO, fue avalada por datos objetivos e informes técnicos". Así, ha asegurado que "cualquier decisión que se tome en relación con este carril, se tomará exactamente igual". Asimismo, Calvo ha trasladado "la voluntad del Gobierno de España y de la DGT de estudiar y analizar toda la información que aporte el Consell".

También ha hecho referencia a que "es una medida que afecta a la salud de los ciudadanos" y que "es perentorio reducir la contaminación". "Se implantó el carril a partir de los datos que se disponían, esto no quita que no se pueda mejorar, ampliar, cambiar, etc", ha añadido.

La delegada del Gobierno ha reiterado la información facilitada por Ramis y ha afirmado que la valoración que hacen es "positiva" y que a partir de aquí, se mantendrán "atentos a la información que puedan aportar el Consell y otras instituciones" para "tomar las decisiones pertinentes".

Los accidentes en la MA-20 se han reducido con la limitación a 80 kilómetros por hora en la Vía de Cintura

Por otro lado, Ramis y Calvo han proporcionado a los representantes del Consell las estadísticas de accidentalidad en la Vía de Cintura, la Ma-2,0 asegurando que "durante el primer año de vigencia de la limitación de velocidad a 80 km/h en la Vía de Cintura, el número de accidentes de tráfico se redujo a la mitad en comparación con los que se registraron inmediatamente antes de la pandemia".

Así, el año pasado hubo 101 siniestros en vez de los 203 que setuvieron lugar en 2019. Los mismos informes técnicos de seguimiento indican que "de las seis víctimas mortales contabilizadas entre mayo de 2021 y julio de 2023, tres fueron por atropello y otras tres estuvieron relacionadas con salidas de la vía de motocicletas de gran cilindrada".

Además, han informado que en cuanto a las sanciones por infracciones de tráfico en la Vía de Cintura de Palma, "de las 5.320 interpuestas en 2022, más de la mitad, en concreto 3.600 lo fueron por exceso de velocidad, frente a las 343 que se impusieron el 2021".

En este sentido, Calvo ha destacado que el informe que la DGT emitió a petición del quipo de gobierno del Consell de Mallorca en la anterior legislatura, estableció que "la velocidad recomendada en la Vía de Cintura se sitúa entre los 70 y los 90 km/h". Así, se ha trasladado este informe al Consell, aunque, como ha señalado Calvo, la institución insular tiene competencias plenas para regular la velocidad de esta vía.