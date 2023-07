Entrar en The Hole es sumergirse en una experiencia mágica que envuelve al espectador con sugerentes números que despiertan la imaginación y el deseo. Su propuesta se basa en el cabaret, el circo y el teatro, una fórmula de éxito que ha conquistado a millones de espectadores y que regresa a Mallorca con su último espectáculo: The Hole X.

The Hole X cierra en Mallorca su gran gira de despedida

THE HOLE X llega a Mallorca para despedirse para siempre. El novedoso espectáculo de la clásica saga aterriza en Palma para celebrar su fin de gira. El mítico show que surgió de la colaboración entre Paco León, Yllana y LETSGO ha recorrido toda la geografía española en una imparable gira pondrá su punto final en Mallorca y que ha hecho que más de 120.000 espectadores intenten salir del agujero.

Esto es lo que verás en The Hole X: circo, cabaret y burlesque

En THE HOLE X se dan cita las mejores y más sorprendentes actuaciones de artistas nacionales e internacionales, sugerentes stripteases, números circenses del mejor nivel, realizados por artistas invitados de exitosa trayectoria e incluso, una gran historia de amor aderezada con un toque más sensual que nunca.

THE HOLE comenzó su andadura bajo el eslogan “Hay que estar en el agujero para salir del agujero”, con Paco León como primer maestro de ceremonias, y llegó a revolucionar la cartelera nacional e internacional. Desde entonces se ha estrenado una secuela, The Hole 2, y una precuela, The Hole Zero, y ha cautivado a dos millones y medio de espectadores en su gira nacional e internacional –viajó fuera de nuestras fronteras para conquistar cinco países (Alemania, Francia, Italia, México y Argentina)–.

Dónde y cuándo ver The Hole X en Mallorca

Del 6 al 30 de julio todos los espectadores de la isla podrán asistir al Trui Son Fusteret a disfrutar del renovado espectáculo para entrar en el agujero.

THE HOLE X ha rescatado la esencia del show original con los números más impresionantes y los personajes más icónicos de las tres ediciones. Canco Rodríguez, Eva Isanta, Víctor Palmero, Alex O’Dogherty… ninguno ha querido perderse la oportunidad de convertirse una vez más en maestros de ceremonias.

Gabriel Chamé en la dirección, Alex O´Dogherty en los textos y dirección de escena, Guillermo Weickert en la coreografía, Marc Álvarez en la dirección musical y José Luis Sixto Rodríguez como ayudante de dirección han sido los genios creativos detrás de las tablas que han hecho posible el total éxito del espectáculo.

Conoce a los artistas que protagonizan The Hole X

THE HOLE X reunirá en Mallorca uno de los elencos más talentosos del momento. Los maestros de ceremonias encargados de la conducción del show serán Eva Isanta, Canco Rodríguez y Víctor Palmero.

El resto del elenco que se subirá a las tablas del Trui Son Fusteret son: Marú Limeres, que interpreta a la Generala, Jose Zandoval como el Pony Loco y Coral Quiñones y Flor Spais como las Supernenas; Julio Bellido es Almon; Sergiy Mischurenko es el comandante y realiza el número Pole Aéreo. Edgar López, Arnau Lobo, Siko y Ramses Dominguez Vollbrecth, son los mayordomos; Donet Collazo es Super Gold, Laura Caurin como la X Girl y Duo Stardust hacen el Skate rollers.

Una historia de amor poco convencional

El nuevo espectáculo cuenta la historia de un irreverente Maestro de Ceremonias que organiza en su mansión una fiesta a la que invita a todos sus amigos, los cuales serán atendidos por el Ama de Llaves, los Mayordomos y el resto del servicio.

El leitmotiv es hacer pública su relación amorosa, bastante poco convencional…Durante 120 minutos se dan cita las mejores y más sorprendentes actuaciones de artistas nacionales e internacionales, sugerentes stripteases y números de circo del mejor nivel.

Los maestros de ceremonias imprimen su sello al espectáculo

La experta en la saga Eva Isanta será la maestra encargada de abrir el show en Son Fusteret conduciendo las funciones entre el 6 y el 9 de julio; y también la tercera semana encargándose de las funciones entre el 19 y el 21 de julio. El talentoso Víctor Palmero recogerá el testigo en la segunda semana del show, encargado de las funciones del 11 al 16 de julio. El inigualable Canco Rodríguez liderará y cerrará el espectáculo del 22 hasta el 30 de julio.

