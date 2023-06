OK Properties Socimi y Súmmum Hotel Group presentan el nuevo Belle Marivent Mediterranean Petit Hotel que abrirá este julio en Palma. La reconocida compañía de la familia Vich, que lidera Javier Vich, acaba de anunciar su apertura. El establecimiento, propiedad de OK Properties Socimi de OK Group, del empresario Otman Ktiri, y que gestionará Súmmum, tiene una ubicación privilegiada en la zona de Marivent, frente al Palacio Real de Marivent.

Se trata de un pequeño hotel de cuatro estrellas con encanto, de nueva construcción. Cuenta con 16 habitaciones, de las cuales diez son Junior Suites, decoradas con inspiración mediterránea. Tienen un restaurante que estará abierto al público y una azotea con vistas a la bahía de Palma y los jardines del Palacio de Marivent. Ambos espacios estarán gestionados por un grupo de restauración sobre el que todavía no se ha desvelado su nombre. Súmmum Hotel Group, con más de cuarenta años de experiencia, opera seis establecimientos ,desde hoteles tematizados, boutique de lujo, rurales y de ciudad, en Mallorca y la ciudad colombiana de Medellín. Antes de que acabe el año el grupo que dirige Javier Vich, presidente de la Asociación Hotelera de Palma, sumará otros cuatro hoteles Súmmum Hotel Group también se ha diversificado en la explotación de restaurantes, con cuatro establecimientos La Greppia en Mallorca. La familia Vich celebra la alianza estratégica con OK Properties y la oportunidad de ofrecer una nueva experiencia hotelera en la zona de Marivent.