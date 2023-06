La hotelera Encarna Piñero ha presentado este martes a sus hijos, “la siguiente generación” en Grupo Piñero. La vicepresidenta y consejera delegada de la compañía mallorquina se reconoce orgullosa “como madre” de sus dos hijos y al mismo tiempo responsable “de legarles el amor por lo que hacemos”. Se ve en su labor con ellos en el “compromiso” que ella a su vez aprendió de su padre, el desaparecido Pablo Piñero. “Ellos algún día tomarán el relevo”, avanza.

Piñero, que es muy activa en Linkedin, red social en la que se presenta como “mujer, madre, empresaria y runner”, en ese orden, ha difundido unas palabras sobre sus hijos y también imágenes.

La vicepresidenta y CEO de Grupo Piñero dice que “ellos son parte de nuestra siguiente generación”. “Cuando los miro, veo la curiosidad y las ganas en sus ojos y eso me llena de orgullo como madre”.

”Pero también – añade– “siento la responsabilidad de legarles el amor por lo que hacemos y el valor por alcanzar la excelencia, porque todo esto es parte del compromiso que aprendí desde muy jovencita con mi padre y renuevo cada día con los que están por venir, mis hijos”.

“A ellos, que algún día tomarán el relevo, me gustaría darles la seguridad de que el día que eso ocurra estarán preparados y les habré transmitido el conocimiento y las herramientas que en su día sus abuelos me dieron y que yo misma he ido moldeando con los años”. Y añade: “Tengo claro que el futuro sostenible del sector del turismo pasa por renovar la ilusión del talento en el presente”.