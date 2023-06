La renuncia de El Pi y CS deja a Baleares con solo cuatro partidos para las elecciones generales

Los ciudadanos de Baleares acudirán a las urnas el próximo 23 de julio con la facilidad de tener solo cuatro opciones con aspiraciones reales de conseguir diputados: PP y Vox a la derecha, PSOE y Sumar Més a la izquierda. En las dos últimas semanas han renunciado a presentarse a los comicios tanto CS como El Pi. El presidente de los regionalistas, Tolo Gili, asegura que «no es nuestro momento» después de que la ejecutiva decidiera no dar el paso y lamenta que Pedro Sánchez decidiera avanzar los comicios «pensando solo en intereses personales». Además, confiesa que el movimiento del líder socialista «nos ha dejado descolocados».

Respecto a la convocatoria de 2019, tampoco estarán las papeletas de Unidas Podemos y Más País, dos partidos que se han integrado en Sumar y, por tanto, concurrirán junto a Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa. De momento solo se conocen tres candidatos: Francina Armengol (PSOE), José Vicente Marí Bosó (PP) y Vicenç Vidal. Vox aún no ha anunciado quién será el cabeza de lista.

Gili explica que, a partir de este momento, el partido tiene que trabajar para poder presentar una candidatura «fuerte y únicamente de obediencia balear» dentro de cuatro años: «Necesitamos reorganizar el partido, encontrar nuevos espacios y nueva gente y marcar una hoja de ruta porque dentro de cuatro años saldremos a las elecciones autonómicas, insulares, municipales y estatales con una propuesta que ilusione y llegue más a la gente».

Además, deja claro que «en ningún caso» darán apoyo a otras candidaturas como Sumar Més «no por ser de izquierdas, sino por ser de ámbito nacional» al tratarse de una confluencia con el proyecto de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. En este sentido, apunta que el camino correcto era una candidatura unitaria de obediencia única de Balears, aunque reconoce que es «una puerta que ni se ha llegado a abrir».

«Esta no ha sido una decisión fácil, primero porque estamos convencidos de que es necesario que El Pi esté presente en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que Baleares tenga una voz que mire por los intereses de las islas y, por otro lado, también porque Baleares se ha quedado sin poder votar a ninguna opción plenamente de aquí, ya que Més ha tomado la decisión de ir con Sumar sin explorar una lista unitaria cien por cien balear con nosotros», concluye Gili.