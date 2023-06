Viajes de estudios en Mallorca: Los vecinos de la Playa de Palma, hartos de botellón, ruido y desmadre continuo

"Lo que el Ayuntamiento permite en la Playa de Palma con los jóvenes en viaje de estudios no lo toleraría en ninguna otra parte de la ciudad", denuncia Toni Garau, vecino del núcleo turístico, que esta madrugada ha llamado 35 veces a la Policía Local, sin obtener ninguna respuesta, desesperado por los ruidos del desmadre que se vivía la calle, que no han cesado hasta las cinco, con su hijo de diez años, que hoy tenía colegio, despierto desde las cuatro y él pasando su cuarta noche en vela seguida. "En cuatro noches apenas he podido dormir ocho horas", relata.

"Desde el jueves pasado, cuando llegaron al mediodía, ha sido un auténtico desastre", lamenta Garau desesperado, que vive al final de la Playa de Palma, muy cerca del Torrent del Jueus que separa el municipio de Palma del de Llucmajor, donde están hospedados la mayoría de los estudiantes. "Se alojan todos en hoteles del Arenal de Llucmajor, pero durante el día y la noche se desplazan en grandes grupos de 500 a 1.000 personas por la primera línea de la Playa de Palma más cercana. De día van a la playa y compran alcohol. Y por la noche practican botellón de forma masiva, haciendo ruido, orinando en portales de los edificios de viviendas y calles adyacentes, practicando sexo en público y dejando un rastro de suciedad monumental", denuncia. "Dormir durante es algo absolutamente imposible desde que llegaron. Y la presencia de la Policía Local es absolutametne testimonial, apenas una patrulla para más de un millar de jóvenes den viaje de estudios con ganas de fiesta en la calle, porque no entran en ningún local, ni bares ni tampoco en discotecas. Todo el consumo de alcohol lo hacen en la calle". Primera noche de viaje de estudios en Mallorca: "No me atrevo a ir a la playa, no quiero que me multen" Apenas una patrulla para un millar de jóvenes de fiesta Pese a que la Policía Local de Llucmajor anunció un dispositivo para "blindar la zona", la acción de los agentes es totalmente imperceptible, denuncia Garau, lo mismo que la Policía Local de Palma en la zona que corresponde a Ciutat. "Esta madrugada he llamado hasta 35 veces para quejarme por los ruidos insoportables y ni una vez me han descolgado el teléfono. Es más, la Policía de Palma a esas horas te desvía al 112 y quita el problema de encima", asegura. "Lo que es seguro es que los jóvenes no encuentran el menor impedimento ni para practicar botellón ni para montar cada noche su fiesta en la calle", denuncia. "Si eso ocurriera en Jaime III o Paseo Mallorca serían desalojados a los pocos minutos. Eso lo tengo claro. Pero en la Playa de Palma debemos de ser ciudadanos de segunda. Y sabemos que hasta octubre estamos condenados, primero con los viajes de estudios y luego con el turismo de borrachera y los grupos de jóvenes extranjeros", lamenta.