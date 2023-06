La Universitat de les Illes Balears celebra el viernes 9 de junio el I Festival de los Insectos, un evento que combina ciencia y cultura para concienciar a los niños sobre la importancia de los insectos en el medio ambiente. El Festival d lose Insectos será el viernes día 9 de junio en el edificio Sa Riera de Palma a partir de las 17 horas y, como en todos los festivales, no faltará la música (de la mano de Janksy) ni los 'foodtrucks'.

Los organizadores insisten en recordar que los insectos, estos pequeños seres que constituyen más de la mitad de la diversidad de animales terrestres de nuestro planeta, ejercen un papel "vital en el equilibrio y la salud de los ecosistemas". En este festival se podrá descubrir la tarea crucial de los insectos en la polinización, clave para mantener el estado óptimo de nuestros ecosistemas y garantizar la seguridad alimentaria. También se mostrará cómo ayudan de manera natural a controlar otras especies que podrían resultar perjudiciales. Además, se explorarán conceptos como la globalización y el cambio climático, y cómo promueven la introducción de especies invasoras de insectos

El programa previsto incluye tres talleres para conocer las características especiales de los insectos, su papel en la polinización y la importancia de frenar la llegada de especies invasoras (requiere inscripción previa a través de la web de la UIB). Además se presentará y proyectará el documental Bee or not to be, que responde a la pregunta de cómo sería un mundo sin polinizadores, y recoge la voz de científicos destacados sobre el tema. El documental ha recibido numerosos reconocimientos, como por ejemplo el premio a la Mejor Dirección Audiovisual de Contenidos Científicos al 31.º BICC - Bienal Internacional de Cine Científico Ronda-Madrid y el premio del Público al 1.º CINECO - Festival Internacional de Cine y Ecología.

Tras el documental, tendrá lugar la entrega de premios del I Concurso de Fotografía «Explorando la vida en seis patas: fotografía de insectos», un certamen de fotografía digital convocado a través de Instagram. Durante el festival, a las 17,30, se entrevistará al doctor José Carlos Otero, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela y autor de libros como La vida secreta de los insectos. Ha participado en diferentes expediciones científicas a África y en el Himalaya. Actualmente, es profesor emérito ad honoramos de la Universidad de Santiago de Compostela y socio de la Asociación Española de Entomología.

A las 19 horas tendrá lugar uno de los platos fuertes de festival: el concierto de Jansky, el dúo musical de origen mallorquín que llevará su estilo único "de electroversia orgánica con música electrónica digita"l a Sa Riera. El grupo ha recibido premios internacionales, como el Sound of the Year Award otorgado por la BBC a su proyecto Insecta Dance Music, un proyecto de arte-ciencia basado en la ecología del paisaje sonoro de los insectos de Mallorca.

Arte sobre los insectos

Durante el festival, los asistentes podrán ver la exposición Polinizadores, una muestra de obras de artistas de las islas y otros lugares que, aplicando varias técnicas pictóricas, escultóricas, de obra gráfica y fotografía, darán su visión de los insectos, ayudarán a tomar conciencia de su función y de cómo podemos hacer posible su continuidad "y, en consecuencia, de garantizar un mundo más sostenible". El comisario de la exposición es Antoni Torres Martorell.

Además, varias 'foodtrucks' se ubicarán al aparcamiento del edificio Sa Riera para ofrecer servicios de comer y bebida a los asistentes.

La Universitat es la organizadora de este I Festival de los Insectos a través del proyecto Invasapp, con la colaboración del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB) y la financiación de la Dirección General de Política Universitaria e investigación de la conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura y del Impuesto de Turismo Sostenible.