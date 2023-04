Madrid exige mantener como funcionarios "temporales" a los interinos de Baleares sin el requisito de catalán

El Govern, a instancias de Madrid, ha aceptado modificar el decreto de estabilización de empleados públicos donde proponía remover y abrir un proceso «contradictorio» contra ellos si en dos años no acreditaban el nivel lingüístico de Catalán. Ahora los deberá dejar como empleados públicos temporales.

El Gobierno central ha obligado al Govern a inscribir como funcionarios «provisionales» a los interinos del proceso de estabilización de empleados públicos que en dos años no acrediten el nivel de catalán. Es el decreto de 6/2022 para hacer fijos a los interinos para reducir la temporalidad de la administración pública. Se trata de los empleados públicos sin plaza fija de servicios generales del Govern, consells insulares y todos los ayuntamientos de Balears.

El Govern había fijado en el texto del decreto de estabilización que, en el caso de que en dos años estos empleados interinos que pasan a fijos no acrediten el nivel de catalán «serían removidos de su puesto de trabajo por falta de adecuación de sus funciones» y se les abriría un proceso «contradictorio» sobre su adecuación para el puesto de trabajo.

No obstante el Estado, a través del ministerio de Político Territorial, mostró su desacuerdo a esta medida y abrió un proceso de discrepancia contra el Govern para reformular el texto de la norma, previo a la interposición de un recurso de insconstitucionalidad. Después de una dura negociación entre ambas administraciones, el Govern aceptó las exigencias del Estado. «En relación a la disposición adicional decimotercera -explicó el Gobierno ayer en un comunicado- relativa a la exención de la acreditación del nivel de conocimiento de la lengua catalana, ambas partes acuerdan que el Govern de les Illes Balears asume el compromiso de aceptar esta norma en el sentido de que la remoción del puesto de trabajo obtenido en el correspondiente proceso selectivo de estabilización, transcurrido el plazo de dos años, sin acreditar el nivel de conocimientos de la lengua catalana exigido para el acceso, supondrá, la adscripción del funcionario de carrera, con carácter provisional». Una información un tanto ambigua que habla de una figura que hasta el momento no existía como el caso de «funcionarios provisionales».

Versión del Govern

Desde el Govern aseguran que el Estado tan solo ha hecho «una matización» al decreto de estabilización de funcionarios. Que al final se podrá remover de su puesto a los interinos que en dos años no acrediten el nivel de catalán. No obstante, el decreto aprobado por el Govern y validado por el Parlament en ningún momento hablaba de que los interinos que no acrediten el nivel de catalán conserven su puesto de funcionario provisional. Apuntaba a un proceso en contra de estos empleados públicos que no quieran sacarse el nivel de catalán.

Ahora, tras el acuerdo para resolver la discrepancia entre el Govern y el Estado, la conselleria de Presidencia y Función Pública que dirige Mercedes Garrido deberá corregir el citado decreto y aclarar las condiciones de un funcionario provisional. Entre otras cosas se deberá resolver si les dan un nuevo plazo para acreditar el nivel lingüístico o se quedan como interinos.

El objetivo del decreto es reducir la temporalidad en las administraciones públicas de Balears por debajo del 8%. En estos momentos está en torno al 20%. En total, el proceso de estabilización del Govern afectará a unos 9.000 plazas de trabajadoras y trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma, los consells insulares y los ayuntamientos. A todos ellos hay que incluir a sanidad y educación.