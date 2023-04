El Govern balear no aclara si estaría a favor de tipificar la gestación subrogada como un delito de trata de seres humanos como ha propuesto la ministra de Justicia, Pilar Llop, este mismo fin de semana. El portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, se ha limitado a afirmar que en el Consell de Govern "no hemos comentado esto, no lo puedo calificar, no lo hemos tratado".

Llop asegura que “va a permitir ser mucho más contundentes contra esta práctica violenta contra las mujeres” porque la cuestión de los vientres de alquiler es "una vulneración de Derechos Humanos de mujeres, niños y niñas”. Además denuncia que se trata de prácticas "que se producen en países donde no hay garantías para esas madres que gestan". Por ello, explicó que trasladó personalmente esta propuesta de tipificación en una Conferencia de la Presidencia Sueca de la UE: "Sabemos que se están produciendo adopciones ilegales que enmascaran, a través de la llamada eufemísticamente gestación por sustitución, lo que es tráfico ilegal de niños y adopciones ilegales". El número seis de Armengol renuncia a las listas del PSOE al Parlament al ser padre por gestación subrogada Estas declaraciones se producen unos días después de la renuncia de Oriol Lafau, número seis de Francina Armengol al Parlament, al ser padre por este método, un suceso que provocó una sensación de disgusto entre las filas del PSIB-PSOE y dejó tocado al partido.