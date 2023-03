La exposición de la artista Laura Marte 'Invisible though exposed' (Invisible aunque expuesto) en el Parlamento Europeo ha sido muy comentada por la presencia del rapero mallorquín Valtònyc. "La exposición está hecha para dar visibilidad a la lucha de los derechos laborales de las Kellys", ha indicado Laura Marte al Diario de Mallorca. Sin embargo, se está hablando más del rapero que de las trabajadoras.

En un inicio, Laura Marte extendió una invitación a Valtònyc, tal como ella misma ha explicado. No obstante, después de conversarlo con el PSOE - el partido político que ha organizado la exposición - se decidió que el rapero no sería bienvenido en la inauguración, "ya que el evento se centraba principalmente en las Kellys y entiendo que el PSOE no quería que el foco cambiara de dirección", ha indicado Marte. Dado que se trata de una exposición privada, solo se permitía el acceso a personas que estuviesen acreditadas, y sin la aprobación del organizador no se podía conseguir este pase.

Después de que el PSOE pidiera que Valtònyc no asistiera a la inauguración de la exposición, Laura Marte le comunicó esta petición al rapero. Sin embargo, como Valtònyc trabaja en el Parlamento Europeo, tenía acceso a la inauguración a pesar de la oposición del PSOE. "Valtònyc tenía acreditación para asistir a cualquier evento, por lo que yo no puedo prohibirle la entrada. Cuando el rapero finalmente apareció en la exposición le enseñé todo, tras lo cual Valtònyc se retiró del lugar", ha relatado Marte.

"Yo en un principio quise que Valtònyc asistiera a la inauguración de la exposición porque al final somo todos artistas y tenemos amigos en común. También creo que en España no se respeta la libertad de expresión y que la "ley mordaza" está presente en la sociedad. Por lo tanto, la invitación a Valtònyc era una forma de mostrar mi apoyo. Pero entiendo que el PSOE, como organizador de la exposición, no quería que el rapero estuviera presente en el evento, ya que las Kellys quedan en un segundo lugar. Por eso le retiré la invitación cuando supe los deseos del partido, pero como Valtònyc trabaja en el Parlamento Europeo tenía acceso", ha finalizado Marte.