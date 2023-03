Miquel Company, conseller de Fondos Europeos, Cultura y Universidades ha anunciado esta mañana que también deja la política activa y no acudirá a las listas electorales. El conseller menorquín es el séptimo miembro del Govern Armengol que deja la primera línea política a escasos dos meses de las elecciones, lo que significa que si se reptite un nuevo pacto cambiará la mayor parte del Ejecutivo. Company, que entró en enero de 2021 en el gabiente tras la primera y única remodelación llevada a cabo por la presidenta Francina Armengol, ha argumentado que quiere "emprender nuevos retos profesionales y estar más tiempo junto a la familia que ha padecfido sus ausencias".

En un carta publicada en sus perfiles en las redes sociales, el conseller menorquín explica que ya se lo ha comunicado a Francina Armengol y a Susana Mora, presidenta del Consell de Menorca, y no participará en las listas electorales ni del Consell de Menorca ni tampaco del Parlament por su isla. "Estoy convencido del potencial de progreso de Menorca y de Balears desde una vertiente sostenible y justa, tanto económicamente como socialmente. Por este motivo quiero aprovechar para mostrar mi total apoyo a las dos presidentas (Susana Mora y Francina Armengol) para continuar liderando las políticas progresistas que estas islas necesitan", afirma Company en su comunicado.

Antes de Company otros siete consellers del Govern Armengol anunciaron su abandono de la primera línea. Los socialistas Martí March y Josep Marí, actualmente al frente de las carteras de Educación y Vivienda, ya han sido seleccionados para ejercer la política lejos del Govern: March será el candidato del PSIB al ayuntamiento de Pollença. Marí, en cambio, ha sido destinado al Consell de Eivissa, donde tiene la ardua tarea de recuperar el poder tras la pérdida en 2019 a manos del Partido Popular.

El vicepresidente y conseller de Transición Energética y la consellera de Agricultura y Pesca, Juan Pedro Yllanes y Mae de la Concha, ambos de Podemos, ya anunciaron hace meses su renuncia. El exjuez avanzó que no repetirá como candidato podemita para dejar paso a otros perfiles, aunque no aclaró si volverá a enfundarse la toga. De la Concha, en cambio, comunicó la decisión en 2021 y renunció a la secretaría general del partido en Balears. El titular de Medio Ambiente, Miquel Mir, anunció el pasado mes de febrero que también dejaba la política para dedicarse a su labor docente como profesor de Geografía de la UIB. De igual modo, la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, también ya advirtió que esta sería su última legislatura en el Govern. Mir y Santiago son ambos de Més per Mallorca y, al igual que Podemos, sus dos representates en el Govern de Pacto no repetirán en una hipotética segunda legislatura. De esta forma, nos encontramos como son tres los socialistas que no repetirán de consellers, dos de Més y dos de Podemos.