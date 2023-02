Los abogados de Baleares piden que se acabe la huelga de los letrados de la administración de justicia

Los abogados de Balears han explotado ante los problemas que está provocando la huelga que mantienen desde hace un mes los letrados de la administración de Justicia. Una reivindicación laboral que está suponiendo prácticamente la paralización de la administración judicial de las islas y que no solo salpica a los profesionales, sino también a los ciudadanos que están implicados en algún proceso judicial.

El decano de los abogados, Martín Aleñar, ha querido mostrar la preocupación del colectivo que representa, por los graves perjuicios que está ocasionando la huelga, tanto en la suspensión de juicios, como en otros actos procesales. Uno de los perjuicios más graves es que algunos juzgados han paralizado el pago del dinero que se abona desde las cuentas de consignación judicial. Esto afecta, por ejemplo, a muchas familias que para poder sobrevivir dependen del dinero que reciben de las cuentas bancarias embargadas por el juzgado. Algunas familias han visto como este último mes no han recibido este dinero.

Para conseguir desbloquear esta situación, Martín Aleñar insta públicamente al Comité de Huelga y al Ministerio de Justicia que retomen la negociación, que se paralizó la pasada semana, con el objetivo de poder acercar posturas que permita alcanzar un acuerdo entre ambas partes, y que pueda acabar con este conflicto que se prolonga desde hace cinco semanas.

Los abogados insisten en su preocupación por las consecuencias que provoca este conflicto, tanto a los operadores jurídicos, como a los ciudadanos que han solicita el amparo de la Justicia para defender sus intereses. Es habitual que la suspensión de un juicio se conozca el mismo día de su celebración cuando ya se ha convocado al abogado y al cliente, con los perjuicio que ello supone. El decano insta a los letrados de la Administración de Justicia que sigan la recomendación del Comité de Huelga, que ante el perjuicio que vienen sufriendo los ciudadanos, expidan los mandamientos de pago o transferencias bancarias, relativos a las pensiones de alimentos de menores de edad. Y que también se avise con la antelación suficiente la suspensión de un juicio, para evitar que el ciudadano y el cliente puedan perder el tiempo.

Los huelguistas han anunciado que continuarán con esta reivindicación hasta que alcance un acuerdo sobre el conflicto.

abogados exigen a ambas partes enfrentadas que busquen un acuerdo definitivo para terminar con este conflicto.

Mientras tanto, los letrados de la administración de justicia de Balears han asegurado no están dispuestos a dar su brazo a torcer y mantendrán esta huelga indefinida hasta que el Ministerio de Justicia acepte sus reivindicaciones. Estos funcionarios judiciales denuncian que en los últimos años su responsabilidad laboral se ha ido incrementando, pero ello no se ha visto recompensado con un aumento de sueldo. Por ello exigen una subida salarial.