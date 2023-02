La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears entregó ayer los V Premios Agenda 2030, a los mejores trabajos de fin de grado, fin de máster y tesis doctorales sobre transformación social y desarrollo Sostenible. Así, distinguió aquellos trabajos que contribuyen a la promoción o consecución de alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, según informó la UIB en un comunicado.

En la categoría de tesis doctoral, el primer premio ha sido para Belén Bermejo González, del Doctorado en Tecnologías de la Información, por «Performance and energy consumption tradeoof in server consolidation», con una dotación económica de 1.500 euros. El segundo lo ha recibido Josep Fortesa Bernat, del Doctorado en Historia del Arte y Geografía, por «Asesing temporal varitability and controlling factores en la hydrosedimentary response en Mediterranean catchments», con una dotación de 750 euros; y el tercero María Esperanza Dalmau Estelrich, del Doctorado en Ciencia y Tecnología Química, por «Revalorización de subproductos vegetales. Efecto del procesado sobre la extracción, estabilidad y bioaccesibilidad de compuestos antioxidantes», dotado de 250 euros.

En la categoría de trabajo de fin de máster (TFM), el primer premio ha sido para Bo Miquel Nordfeldt Fiol, del Máster Universitario en Sistemas Inteligentes, por «Improving visual odometry para challenging underwater environments and AUV navigation», con una dotación económica de 1.500 euros. El segundo lo ha recibido Mateu Jover Mulet, del Máster Universitario en Sistemas Inteligentes, por «A Toolchain for Scheduling Legacy Ethernet-Based Traffic in TSN Network with Spatial and Time Redundacy» (750 euros) y el tercero Marc Munar Covas, del Máster Universitario en Sistemas Inteligentes, por «Estudio de telemedicina para el seguimiento de complicaciones postquirúrgicas en cirugía abdominal para la realización de un estudio clínico» (250 euros)

El mejor trabajo de fin de grado (TFG) lo ha hecho Marina Rodríguez Morro, del grado de Trabajo Social, con una dotación de 1.500 euros. El segundo premio ha sido para Irene Marcos Martín, del grado de Derecho (750 euros); y el tercero para Miquel Comas Oliver, del grado de Derecho (250 euros).