La vocación por la tecnología sigue siendo minoritaria entre las niñas y adolescentes de Balears. Según un estudio de la Fundación Bit presentado hoy, un 31,2% del alumnado de ambos géneros manifiesta estar interesado por las materias STEM —carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—. Casi la mitad son niñas, pero llama la atención que el 76% de ellas se decanten por la rama de las ciencias y solo un 5,6% por la tecnología.

Son datos del estudio «Influencias en los intereses por las materias STEM, con perspectiva de género, en Balears» realizado por encargo de la dirección general de Innovación del Govern y presentado por Bel Llodrà, coordinadora del Área de Cibersociedad de la Fundación Bit.

El objetivo de este estudio era analizar el interés del alumnado por las ciencias y la tecnología y conocer qué tipo de actividades relacionadas con el capital social y científico pueden influir en el interés por optar a estudiar alguna carrera STEM. Para ello, se han tomado 2.162 respuestas respondidas en un formulario en Google de alumnos de 5º y 6º de primaria, y de 1º y 2º de ESO.

Una de las conclusiones más relevantes de este análisis es que las asignaturas STEM son las más interesantes para los niños, especialmente en edades tempranas. Sin embargo, a medida que van creciendo van perdiendo interés. Asimismo, el estudio pone de manifiesto que el alumnado que no realiza actividades de robótica, pero que les gustaría hacerlas, es a quienes más les gustan las STEM.

Por otro lado, los niños y niñas que se consideran buenos estudiantes son a los que más les gustan las materias científico-tecnológicas.

Por lo general, los datos del estudio indican que a los niños les gustan más las STEM que a las niñas. Por cursos, así como van creciendo, menos les gustan las STEM, más difíciles las encuentran y menos utilidad percibida ven. Asimismo, aunque hay más niños que niñas que realizan talleres de programación o robótica, está igualado por sexo el alumnado que manifiesta que no realiza talleres o actividades de robótica pero que les gustaría hacerlos.

A partir de la pregunta con respuesta abierta «¿Qué te gustaría ser de mayor?» el alumnado podía responder a una profesión, algún tipo de trabajo, el sector o el ámbito en el que le gustaría trabajar o si no lo sabía también ponerlo, se han analizado las respuestas. Un 50,2% no quiere tener una profesión relacionada con STEM, un 31,2% sí y un 18,5% no sabe. Por sexo, las mayores diferencias están entre los indecisos. Hay más niños indecisos (50%) que niñas (43,5%).

Se analiza qué profesiones relacionadas con la rama de ciencias les gustaría a las niñas, puesto que es la que tiene mayor peso en diferencia de las otras ramas STEM. Gran parte de las niñas quieren estudiar medicina, psicología y veterinaria, que se ha visto representado por un 30,3%, 19,7% y 22,5% respectivamente.

Por su parte, el director general de Innovación, Aitor Morrás, ha destacado la importancia que tienen este tipo de estudios para continuar realizando políticas públicas efectivas y con perspectiva de género a medio y corto plazo, con el objetivo de diversificar el modelo productivo.