Nace el sindicato de vivienda de Palma: «Vamos a dar guerra»

«Vamos a dar guerra porque cada vez somos más», advierte Micaela Moreno, miembro del Sindicat d’Habitatge de Palma (SHP). Acaban de constituirse como un nuevo actor en el movimiento por una vivienda digna y contra los desahucios en Ciutat. Han iniciado esta nueva etapa una veintena de personas y han empezado su andadura celebrando asambleas informativas a afectados por la vivienda cada jueves a las 19:00 horas en un local que les ha cedido la CGT, en el número 32 de la calle Bisbe Maura.

«El sindicato es el resultado de meses de debates para clarificar qué queremos hacer en la lucha por la vivienda en Palma y está formado por personas que llevan años de activismo en la isla. Venimos de diferentes plataformas, para nosotros es un paso más y otra manera de hacer frente a los problemas de la vivienda», asume Climent Tortella, militante del sindicato.

Este nuevo actor se ha nutrido con personas que en su día se implicaron en Stop Desnonaments o en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Mallorca (PAH), las otras dos entidades que hacen activismo en la isla a pie de calle para asesorar a afectados o tratar de detener lanzamientos.

«Hemos entendido que nuestra actividad no es solo parar desahucios porque hoy podemos parar uno, pero mañana habrá otro. La raíz del problema es la lógica de la propiedad privada y tenemos que darle respuesta. Quien sufre la amenaza de que le echen de su casa porque no puede pagar un alquiler es una persona íntegra, es el es sistema capitalista el que le está excluyendo. Queremos formar y crear una comunidad en lucha fuerte», subraya Tortella.

Más allá de los desahucios

«Me he unido al sindicato porque fui afectada por un desahucio y sufrí el engaño y las humillaciones de las instituciones. El problema es que desconocemos que tenemos unos derechos, y uno básico es el derecho a la vivienda. Hago un llamamiento a la gente para que se nos una porque así seremos más fuertes», apunta Moreno.

El SHP nace con la vocación de profundizar en la problemática de la vivienda en Palma, más allá de los desalojos. «Hay que entender que un desahucio es una materialización violenta del sistema capitalista; es una persona trabajadora a la que sacan de su casa porque no puede pagar un alquiler. Ante estos ataques nosotros tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados y limitarnos a lamentarnos pero no hacer nada. Todos podemos tener un papel activo y eso pasa por participar en un sindicato o en otros espacios», argumenta Tortella, que hasta ahora formaba parte del grupo de la Zona Nord de Stop Desnonaments.

Moreno destaca la importancia de las asambleas informativas que celebran cada jueves en el local. «Están abiertas a quien esté sufriendo una situación de abuso, y no solo con el tema de la vivienda. Nadie se quiere meter en una casa de okupa, pero a veces no hay otra. Solo hay que dar una vuelta por Palma y ver la cantidad de casas cerradas cuando hay tanta gente sin hogar», manifiesta esta activista.

Justifican la okupación en un panorama de oferta escasa de vivienda, elevada demanda y precios disparatados, tanto a la hora de comprar como de alquilar. «No distinguimos entre si eres un inquilino que no puede pagar a un propietario que te quiere desahuciar, o si eres un okupa. Nos da igual porque entendemos que el problema es la propiedad privada», asume Tortella.

«Velamos por los intereses de la clase trabajadora y en ocasiones puede haber confrontación: un pequeño propietario que necesita la renta y un inquilino que no puede pagar el alquiler. Nosotros siempre defenderemos al que van a sacar de su casa, sea un propietario grande o pequeño», añade.

Problema «aplazado»

Por otro lado, el sindicato pone en cuarentena algunas medidas ejecutadas esta legislatura por el Govern como la expropiación de pisos a grandes propietarios y la construcción de un número significativo de vivienda protegida.

«Entendemos que la socialdemocracia tiene limitaciones para hacer frente al problema de la vivienda porque está ligada a las leyes de acumulación del capital. Entre garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, elegirá siempre a la segunda. Se cuelgan medallas diciendo que están solucionando el problema, pero en realidad lo están aplazando», sentencia Tortella.

Declaración ante el juez tras intentar parar un desahucio

Varios activistas que forman parte del Sindicat d’Habitatge han sido citados a declarar ante el juez el martes en el juzgado número 3 de Palma por los enfrentamientos que hubo con la policía cuando trataban de detener el desahucio de Toñi, una madre que en noviembre fue desalojada de su casa con sus dos hijos tras varios intentos frustrados. Prevén protestas por lo que consideran un acto de «represión».