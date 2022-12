La portavoz de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca-Stop Desnonaments (PAH) en Mallorca, Àngela Pons, tiene una explicación para que aún siga habiendo muchísimos desahucios pese a la moratoria del Gobierno. «Hay mucha gente que piensa que la suspensión del desalojo es automática con esta medida que se aprobó por la covid, se confían, pero no es así, el lanzamiento no se detiene automáticamente, hay que presentar documentación y darle las pruebas suficientes al juez para demostrar que se es vulnerable y no se puede pagar», explica a este diario Pons. «Hay mucha desinformación», lamenta.

«Cuando se inicia un procedimiento de este tipo debes rendir cuentas económicas en el juzgado, pero mucha gente no tiene ni idea, ni sabe cómo hacerlo», prosigue. Desde la PAH informan a los ciudadanos desde el Casal Can Alonso de la calle Castellarnau de Palma. «También estamos abiertos a cualquier consulta que tengan los abogados de oficio», señala Pons. Informe de vulnerabilidad La activista comenta que básicamente se ha de presentar documentación para demostrar la vulnerabilidad. «Se trata de conseguir un informe de vulnerabilidad a través del asistente social. En Palma también se puede conseguir a través de la Oficina Antidesahucios y en los otros ayuntamientos en las concejalías de Asuntos Sociales. Están obligados a hacerlos. Si la persona tuviera algún problema para conseguirlo, también se le puede comunicar al juez que ha sido imposible que alguien lo emitiera para que la secretaría judicial se encargue de ello», desgrana Pons. Los números del Consejo General del Poder Judicial presentan un vacío, según Pons. «Se trata de los desahucios que se producen a causa de okupaciones. Hay muchos barrios en los que hay muchos pisos okupados, como Son Gotleu y Son Roca, y se producen muchos desalojos. Ahora mismo hay 25 familias en Cala Millor a las que les han dado el aviso de lanzamiento», explica, «pero el municipio no les da ninguna solución» comenta. «Muchos pueblos de la isla no tienen presupuesto para situaciones de este tipo y tampoco vivienda social». Aluvión tras el fin de la moratoria Pons comenta que en la part forana hay también muchas situaciones de emergencia habitacional. «Vamos pueblo a pueblo hablando con los alcaldes. Por ejemplo, en Santanyí se pusieron las pilas. Hay zonas con edificios vacíos desde hace más de dos años que son de grandes tenedores. En Son Servera o en Cala Millor, por ejemplo, donde estos inmuebles podrían ser para alquiler social. Pero hay municipios que no tienen ganas de colaborar con estos temas», concluye. Pons advierte de que, en cuanto se termine la moratoria, se producirá un aluvión de lanzamientos. Aunque confía en que el Gobierno volverá a ampliarla.