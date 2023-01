El presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro ha aplaudido hoy al Govern y en especial al IB-Salut por la exoneración del catalán a médicos y enfermeras en el proceso de estabilización de interinos. Lázaro, en declaraciones al programa Els Dematins de IB3 ha afirmado que apoyamos totalmente al Govern, creo que el IB-Salut lo ha hecho muy bien, ya que el catalán debe ser un mérito, no un requisito". Entre tanto, la Obra Cultura Balear (OCB) ha emitido un comunicado donde anuncia que pedirá medidas cautelares ante la Justicia para paralizar todo el proceso de estabilización de interinos.

Miguel Lázaro ha explicado que debe "prevalecer el valor de la salud en una situación donde existe falta de profesionales y el catalán debe incentivarse, pero nunca se debe utilizar como un requisito, en todo caso un mérito y por ello apoyamos al IB-Salut". Según el presidente del sindicato médico la exigencia del catalán en la sanidad "complica la gestión sanitaria y actúa como efecto disuasorio para que los profesionales sanitarios vengan a las islas".

Poco tiempo después de estas declaraciones del Sindicato Médico, la Obra Cultura Balear (OCB) emitía un duro comunicado anunciando que pedirán medidas cautelares si se exime del catalán a médicos y enfermeras. "la OCB interpondrá recurso contencioso administrativo contra las bases generales y las convocatorias específicas que eximen de catalán a médicos y enfermeros y solicitará medidas cautelares pidiendo la suspensión de todos los procesos selectivos puestos en marcha por IbSalut". Cabe recordar que el 3 de enero la OCB interpuso recurso de reposición ante la Administración contra las bases generales de la convocatoria del concurso-oposición y del concurso extraordinario, respectivamente, previos al contencioso administrativo. En el caso de las convocatorias específicas, la entidad ha decidido "acudir directamente al contencioso-administrativo sin interponer previamente recurso de reposición".

La entidad cultural asegura que hay margen para la rectificación: "Se falta a la verdad, por parte del Govern, cuando se afirma que, una vez terminado, día 23 de enero, el plazo de presentación de solicitudes, no existe margen de rectificación. La mera presentación a la convocatoria no da ningún derecho subjetivo a los aspirantes. Hay tiempo como mínimo, y mucho más tratándose de una cuestión de estricta legalidad, hasta que se haya publicado la lista definitiva de admitidos y excluidos". "El Govern -añade el comunicado de la OCB- dispone de margen para estimar los recursos presentados por la OCB y rectificar las convocatorias para adaptarlas a la legalidad vigente en relación a los conocimientos de lengua catalana. En caso de no rectificar, se está poniendo en peligro el proceso de estabilización de interinos de la sanidad pública", concluyen desde la entidad cultural.