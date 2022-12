El presidente de la empresa municipal Emaya, Ramón Perpinyà, ha realizado esta mañana una visita al párking del Pont d’Inca que el pasado sábado quedó completamente inundado, como consecuencia de la ruptura de una tubería de agua. Perpinyà ha conversado con los vecinos afectados, entre los que están los 47 propietarios de vehículos que, debido a esta inundación, han sufrido graves daños o han quedado inservibles, al quedar tapados por los más de dos metros de altura que llegó a alcanzar el agua.

El responsable de la empresa municipal detalló que la ruptura se produjo en la artería principal que facilita el agua a los vecinos de la zona. Es una tubería muy ancha, con capacidad de mover 500 litros de agua por segundo.

La ruptura, según han podido confirmar los técnicos, se ha localizado justo al lado de la acera y en una zona donde se está construyendo un edificio de viviendas en la avenida principal del Pont d’Inca. No se sabe muy bien la causa por la que se produjo esta avería, pero se ha comprobado que la tubería se movió por la falta de un muro de contención que lo evitara.

Perpinyà se comprometió a que todos los propietarios de los vehículos afectados serán indemnizados por las compañías de seguros. No quiso adelantar ninguna hipótesis sobre las circunstancias del accidente, ni si fue culpa de Emaya o de la empresa que construye la finca. Lo cierto es que el presidente de la empresa municipal pidió que primero se indemnice a los propietarios afectados y que después las compañías de seguros discutan a quién hay que atribuirle la responsabilidad y quien finalmente debe pagar todas las indemnizaciones. “Los vecinos han de recuperar lo que han perdido”, señaló el concejal municipal, que insistió en que con esta visita al lugar del accidente, ocurrido el pasado sábado por la mañana, “queremos transmitir la máxima tranquilidad a los afectados para que les quede claro que ellos no son los responsables”. Asimismo, insistió en que “no sabemos quién debe pagar, pero tenemos muy claro que no van a ser los afectados”.

La rotura de esta tubería provocó que en poco tiempo el solar en construcción quedara completamente inundado y a continuación el agua invadió todo el parking subterráneo ubicado detrás de este terreno. Este aparcamiento tiene dos alturas y en la parte inferior el agua llegó a alcanzar los dos metros y medio de altura, por lo que muchos vehículos quedaron completamente anegados.

Algunos propietarios lograron sacar sus coches antes de que el agua les alcanzara, pero otros muchos no estuvieron a tiempo. Esta mañana muchos de los coches seguían aparcados en su correspondiente plaza, pero ninguno de ello arrancaba porque el agua había averiado el motor. La mayoría de propietarios teme que no podrá salvar su coche y confía en que la compañía de seguros cubra los daños.