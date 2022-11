Antònia (nombre ficticio) es una excepción en el complejo mundo de los afectados por las subidas de las hipotecas a causa del euríbor. Ha conseguido que el banco le cambiara la hipoteca que tenía de interés variable a interés fijo. Firmó la primera hipoteca en 2008, en plena crisis, «la verdad es que no estaba demasiado bien informada», confiesa. «Empecé con una cuota de 400 que de golpe me subió a 800». Antònia tenía un buen trabajo y pudo hacer frente al considerable incremento. «Recuerdo que la gente empezó a perder su casa, fue terrible», comenta.

"Estoy más tranquila"

Ahora tiene una segunda hipoteca a punto de ser revisada al alza. «Podría hacerle frente, pero con muchos problemas», dice. «En esta ocasión me he adelantado a la subida; me informé bien y solicité al banco la posibilidad de cambiarla a fija. Es algo poco común conseguirlo. La entidad ha hecho un estudio de mi caso, he entregado muchísima documentación, pero me lo han aceptado», celebra. Al convertir en fija su hipoteca la cuota le ha subido cien euros, «pero ya no se incrementará más». "Prefiero quedarme con esto que no encontrarme con una subida de golpe mucho mayor. Nadie puede asegurarnos que el próximo mes el tipo de interés esté en el 8%", comenta Antònia, de 60 años.

"Ahora estoy más tranquila", manifiesta, "porque no sabemos lo que vendrá, pero parece que va a ser fuerte".